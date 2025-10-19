«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка

Если вдруг кто-то сомневался, то у самого кровавого режиссера современности тоже есть сердце.

Квентин Тарантино ассоциируется с фонтанами крови, чёрным юмором и саундтреками, после которых хочется достать пыльный винил. Но даже режиссёр «Криминального чтива» не устоял перед чарами романтических комедий.

Более того – у него есть список фильмов, над которыми он плачет. И начинается он вовсе не с классики вроде «Римских каникул», а с фильмов Нэнси Майерс, чьи сценарии, по мнению Тарантино, «недооценены».

«Сценарий – один из лучших»

Он особенно любит «Простые сложности» – историю о бывших супругов в исполнении Мэрил Стрип и Алека Болдуина, чьи любовные переплетения осложняет обаятельный Стив Мартин.

«Сценарий “Сложностей” – один из лучших», – восхищался Тарантино, подчёркивая, что Майерс умеет говорить о чувствах взрослых людей без пошлости и жалости к ним.

Он уважает её способность находить драму в бытовом и превращать кухонные разговоры в полноценные батальные сцены между сердцами, а не пистолетами.

«Призраки бывших подружек» и слёзы на высоте десяти тысяч метров

Да, режиссёр «Бешеных псов» плакал над «Призраками бывших подружек». Когда-то разгромленная критиками мелодрама с Мэттью Макконахи оказалась для Тарантино неожиданно личной.

В интервью он рассказывал, что не выдержал во время сцены, где герои в детстве качаются на качелях, и девочка дарит мальчику фотоаппарат.

«Это была точь-в-точь камера, которую мне подарили в детстве. Я просто расплакался», – признавался он.

Тарантино добавил, что особенно чувствительным становится во время полётов.

«Есть что-то особенное в том, чтобы смотреть романтическую комедию в самолёте. Ты становишься сентиментальнее. Я буквально рыдал на высоте трёх миль», – смеялся он.

По его словам, в воздухе всё кажется немного нереальным – и даже циник внутри уступает место человеку, который просто хочет, чтобы у героев всё сложилось.

Хью Грант, поп-группы и незавершённый полёт

Ещё один пункт его списка – «С глаз – долой, из чарта – вон!» с Хью Грантом и Дрю Бэрримор. По словам актёра, режиссёр однажды протиснулся к нему сквозь толпу в Лондоне, чтобы признаться в любви к фильму.

«Он сказал, что смотрел “Музыку и слова” в самолёте и так расстроился, когда самолёт приземлился до конца фильма, что сразу по прилёте пошёл искать кассету в “Блокбастере”», – вспоминал Грант.

«Я подумал: неужели это сказал Тарантино?!»

Тарантино, похоже, видит в таких фильмах не только романтику, но и кино о творчестве и второй попытке – тех темах, что он сам не раз обыгрывал, только в жанре, где больше стреляют, чем целуются.

Идеальный фильм о любви

В списке Тарантино есть и «Энни Холл» – культовая лента Вуди Аллена, где вся суть любви подана с болезненной честностью и нью-йоркской иронией.

«Когда говоришь о совершенных фильмах, ты имеешь в виду те, что преодолевают любые эстетические различия», – объяснял Тарантино.

Для него «Энни Холл» – из таких: острый, смешной и до боли правдивый.

И вот что любопытно: в то время как одни режиссёры стыдливо избегают «девчачьих жанров», Тарантино спокойно признаётся, что рыдает над ними.

Постановщик знает, что история о расставании может быть не менее мощной, чем сцена с бензопилой. И, возможно, именно поэтому его собственные фильмы – такие живые: в них всегда есть место чувствам, даже если они утоплены в крови и сарказме.

