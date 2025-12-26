Меню
«Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года

26 декабря 2025 12:19
Кадр из сериала «Острые козырьки»

События фильма разворачиваются в 1940 году, на фоне Второй мировой.

Netflix наконец показал тизер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», и фанаты уже тянутся за своими фирменными кепками. Это не просто продолжение сериала, а отдельная глава, которая выходит через четыре года после финала истории Шелби. Сценарий снова написал Стивен Найт, так что это не побочный спин-офф, а официальное возвращение в мир Томми. И да, Киллиан Мерфи снова здесь, только его герой теперь совсем другой.

Томми Шелби на войне

События фильма разворачиваются в 1940 году, на фоне Второй мировой. Томми Шелби выходит из добровольного изгнания, чтобы столкнуться с самым тяжелым выбором в своей жизни. Под угрозой оказывается не только его семья, но и будущее страны. В тизере он говорит: «Я больше не тот человек», и это звучит как предупреждение.

Старые лица и новые ставки

В фильме появятся Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм, Барри Кеоган, Софи Рандл и другие звезды сериала. Найт уже пообещал, что война превратит «Острых козырьков» в еще более жесткую и взрывную историю. Здесь не будет ограничений — ни моральных, ни жанровых.

Когда ждать премьеру

«Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдут 20 марта 2026 года на Netflix. И это не финал всей франшизы — Найт уже намекнул, что история Шелби на этом не закончится. Похоже, Томми еще не сказал своего последнего слова.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки».

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
