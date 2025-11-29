Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе?

Меню
29 ноября 2025 15:13
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Фанаты надеются на роман.  

Поклонники, которые с нетерпением ждали развития отношений между Ником Уайлдом и Джуди Хоппс в «Зверополисе 2», возможно, разочаруются. Хотя между выходом первой и второй части прошло почти десять лет, по сюжету сиквел начинается буквально через несколько дней после финала оригинального мультфильма.

За такое короткое время хитрый лис и упрямая крольчиха даже не успели как следует сработаться, не говоря уже о чём-то большем.

Ник и Джуди

Режиссер Байрон Ховард всегда удивлялся, когда фанаты спрашивали о романе между Ником и Джуди. Для него эти персонажи были в первую очередь идеальными напарниками и друзьями.

«Разве мужской и женский персонаж обязательно должны стать парой в конце фильма? Почему они не могут просто остаться лучшими друзьями?», — удивлялся постановщик в интервью.

Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Герои «Зверополиса 2»

Хотя создатели дилогии всегда видели Ника и Джуди скорее напарниками, чем парой, в сиквеле героям всё же приходится сыграть влюблённых — правда, исключительно ради спецзадания. Но настоящие чувства персонажей так и остаются за кадром.

Однако сцена после титров в «Зверополисе 2» намекает на еще один сиквел, и, возможно, в будущем позиция авторов франшизы изменится.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что показали в сцене после титров.

Фото: Кадры из мультфильма «Зверополис 2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
