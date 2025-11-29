Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе?

Поклонники, которые с нетерпением ждали развития отношений между Ником Уайлдом и Джуди Хоппс в «Зверополисе 2», возможно, разочаруются. Хотя между выходом первой и второй части прошло почти десять лет, по сюжету сиквел начинается буквально через несколько дней после финала оригинального мультфильма.
За такое короткое время хитрый лис и упрямая крольчиха даже не успели как следует сработаться, не говоря уже о чём-то большем.
Ник и Джуди
Режиссер Байрон Ховард всегда удивлялся, когда фанаты спрашивали о романе между Ником и Джуди. Для него эти персонажи были в первую очередь идеальными напарниками и друзьями.
«Разве мужской и женский персонаж обязательно должны стать парой в конце фильма? Почему они не могут просто остаться лучшими друзьями?», — удивлялся постановщик в интервью.
Герои «Зверополиса 2»
Хотя создатели дилогии всегда видели Ника и Джуди скорее напарниками, чем парой, в сиквеле героям всё же приходится сыграть влюблённых — правда, исключительно ради спецзадания. Но настоящие чувства персонажей так и остаются за кадром.
Однако сцена после титров в «Зверополисе 2» намекает на еще один сиквел, и, возможно, в будущем позиция авторов франшизы изменится.
