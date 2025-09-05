«Смотрела и улыбалась»: показали первую серию новой «Москвы слезам не верит» — и она моментально зашла зрителям

Музыкальная драма о трёх подругах в нулевых вышла на Wink и уже собирает первые отзывы.

Премьера первой серии сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» состоялась 4 сентября.

Проект Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской показывает Москву начала 2000-х — с мечтами жителей столицы того времени, надеждами и переменами.

О чём сериал

В центре истории три подруги. Ксюша сбегает из провинции от абьюзивного мужа с маленьким сыном, Оля поступает в мединститут, а Маша мечтает выйти замуж за иностранца.

Их пути пересекаются в огромной Москве, которая становится главным героем истории. Сериал сочетает драму и музыкальные номера, создавая атмосферу начала нулевых.

Кто стоит за проектом

Сценарист и шоураннер — Жора Крыжовников, режиссёр — Ольга Долматовская. Среди продюсеров — Михаил Врубель, Фёдор Бондарчук и сам Крыжовников.

Сняли сериал кинокомпании «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета.

В главных ролях: Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Иван Янковский, Марина Александрова, Милош Бикович, Андрей Бурковский.

Первые впечатления зрителей

На Wink у первой серии уже рейтинг 7,9 из 10. Зрителям нравится, как картина передаёт атмосферу нулевых и хвалят саундтрек, который «попадает точно в сердце».

«Вызвал острый приступ ностальгии по „нулевым“, здесь каждая деталь работает», «Сцена на эскалаторе и песня в метро пробили на слёзы — как будто снова оказалась в Москве 2005-го», «Смотрела и улыбалась. Это уже не та Москва, но ощущения времени переданы идеально», — отозвались на первый эпизод зрители в Сети.

Где смотреть

Сериал доступен эксклюзивно на Wink. Новые серии выходят еженедельно, вторая серия появится 11 сентября.

