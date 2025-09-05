Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Смотрела и улыбалась»: показали первую серию новой «Москвы слезам не верит» — и она моментально зашла зрителям

«Смотрела и улыбалась»: показали первую серию новой «Москвы слезам не верит» — и она моментально зашла зрителям

5 сентября 2025 18:37
«Москва слезам не верит. Всё только начинается»

Музыкальная драма о трёх подругах в нулевых вышла на Wink и уже собирает первые отзывы.

Премьера первой серии сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» состоялась 4 сентября.

Проект Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской показывает Москву начала 2000-х — с мечтами жителей столицы того времени, надеждами и переменами.

О чём сериал

В центре истории три подруги. Ксюша сбегает из провинции от абьюзивного мужа с маленьким сыном, Оля поступает в мединститут, а Маша мечтает выйти замуж за иностранца.

Их пути пересекаются в огромной Москве, которая становится главным героем истории. Сериал сочетает драму и музыкальные номера, создавая атмосферу начала нулевых.

Кто стоит за проектом

Сценарист и шоураннер — Жора Крыжовников, режиссёр — Ольга Долматовская. Среди продюсеров — Михаил Врубель, Фёдор Бондарчук и сам Крыжовников.

Сняли сериал кинокомпании «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета.

В главных ролях: Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Иван Янковский, Марина Александрова, Милош Бикович, Андрей Бурковский.

Первые впечатления зрителей

На Wink у первой серии уже рейтинг 7,9 из 10. Зрителям нравится, как картина передаёт атмосферу нулевых и хвалят саундтрек, который «попадает точно в сердце».

«Вызвал острый приступ ностальгии по „нулевым“, здесь каждая деталь работает», «Сцена на эскалаторе и песня в метро пробили на слёзы — как будто снова оказалась в Москве 2005-го», «Смотрела и улыбалась. Это уже не та Москва, но ощущения времени переданы идеально», — отозвались на первый эпизод зрители в Сети.

Где смотреть

Сериал доступен эксклюзивно на Wink. Новые серии выходят еженедельно, вторая серия появится 11 сентября.

Также прочитайте: А вы обращали внимание на автомобили в «Москва слезам не верит»? Есть и «Мерседес» и «Ниссан»: это многое говорит о Кате

Фото: Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (2005)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше