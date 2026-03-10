Меню
Вызов Marvel: всего один фантастический боевик может подвинуть целую киновселенную — на Rotten Tomatoes 69% от критиков

10 марта 2026 13:46
Кадр из фильма «Военная машина»

Что стоит ждать от новинки 2026 года: мнение звезды

Алан Ричсон — звезда экшен-сериала «Джек Ричер» и недавно вышедшего в мировой прокат научно-фантастического боевика «Военная машина» выразил свою точку зрения на то, как массовая «марвелизация» крупных картин снижает эмоциональную и ментальную восприимчивость зрителей.

Его фильм о группе претендентов в рейнджеры, сталкивающихся с инопланетным трансформером, выгодно отличается на этом фоне. Несмотря на явную фантастичность «Военной машины», в картине подчеркивается идея братской любви и самоотверженности — вечные человеческие ценности. По мнению Ричсона, сегодняшняя кинематографическая эпоха изобилует «марвелоподобными» проектами, где герой практически неуязвим, а ставки настолько малы, что смотреть становится скучно.

Он считает необходимым создавать персонажей, чья судьба действительно висит на волоске: лишь тогда зритель способен искренне сопереживать и чувствовать, что главный герой рискует жизнью. В непростое время такие истории напоминают людям, что можно пережить еще один день. При этом фильм не лишён развлекательной составляющей, но содержит и глубокую человеческую тему. К слову, у ленты неплохие оценки на Rotten Tomatoes: 69% у критиков и 73% у зрителей, так что картина сумела заинтересовать публику.

Фото: Кадр из фильма «Военная машина»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
