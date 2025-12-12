Меню
«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только

12 декабря 2025 14:44
«Выживший»

История морской трагедии, которая неожиданно стала жертвой собственного названия.

Новый фильм Джо Карнахана «Выживший» с Закари Ливаем сразу вызвал недоумение: многие зрители сперва приняли его за продолжение или ремейк картины Алехандро Гонсалеса Иньяритту с Леонардо Ди Каприо.

Но вместо эпического вестерна они получили камерную морскую драму, основанную на реальных событиях. И путаница стала лишь первым поводом для споров.

Сюжет, который не совпал с ожиданиями

Фильм рассказывает историю четырёх мужчин, отправившихся на обычную рыбалку у побережья Флориды. В центре — Ник Шайлер (Закари Ливай), единственный, кому удалось пережить катастрофу 2009 года. Основанием стал его личный бестселлер «Не без надежды».

Однако для тех, кто ожидал увидеть драму масштаба «иньяриттовского» «Выжившего», всё оказалось слишком приземлённым: минимум событий, вялое нагнетание и почти двухчасовое ожидание финала, который известен заранее.

Почему зрители спрашивают: «А кому это нужно?»

Основная претензия публики — отсутствие сильного эмоционального стержня. На blog.okko.tv пишут, что Карнахан «не создал ни триллера, ни визуально впечатляющего фильма».

Зрители на otzovik.com признаются, что местами картина «слишком тяжёлая и однообразная».

Есть и совсем резкие реакции:

«Фильм нудный и скучный», — пишет пользователь Юлия (irecommend.ru).

«Четыре рыбака худо терпят бедствие, а спасатели толкают речи. Зачем это смотреть?» — удивляется mOstak (otzovik.com).

«Выживший»

Но фанаты Ливая фильм защищают

Тем не менее у картины есть и сторонники. Зритель Исрапил Сулейманов пишет:

«Просто бомба, хочется смотреть миллиард раз».

Некоторые пользователи отмечают реалистичность и честность истории — без попыток украсить трагедию спецэффектами.

Главная проблема — не содержание, а ожидания

Название «Выживший» сыграло с фильмом злую шутку: многие ждали масштабной драмы о противостоянии со стихией, борьбе человека и природы, визуального размаха.

Но Карнахан снял совсем другое кино — не зрелище, а реконструкцию реальной трагедии. Камерную, статичную и во многом дискомфортную. И потому вопрос «кому нужен этот фильм?» звучит всё чаще: зрители спорят, не лучше ли этот материал смотрелся бы как документальный проект.

Итог: не провал, но и не событие. «Выживший» запомнят прежде всего тем, что он — не тот «Выживший». Тем не менее на IMDb у фильма вполне уверенный рейтинг — 7,3.

Также прочитайте: 97% на Rotten Tomatoes — и ноль шансов оторваться: «Достать ножи: Воскрешение покойника» уже считают лучшим в трилогии

Фото: Кадр из фильма «Выживший» (2024)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
