Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»

Финал драмы «Дыши» оставил зрителей без ответа — и именно в этом его сила. После восьми серий, полных моральных выборов, боли и вины, история врача-акушерки Валерии Моторуевой (Марина Александрова) завершилась открытым финалом — без приговоров и хэппи-энда.

Исповедь акушерки

Заключительная серия начинается с воспоминаний Леры — о муже, которого она потеряла, и о том, как её жизнь трещала по швам задолго до трагедии в роддоме. За нарушение домашнего ареста она оказывается в камере, но следователь Степнова всё же даёт ей шанс рассказать правду на очной ставке с главврачом Михаилом Юрьевичем.

Валерия признаётся в алкогольной зависимости и раскрывает главный обман. С монитора КТГ младенца исчезли данные, потому что главный врач уничтожил их заранее — чтобы скрыть осложнения, возникшие ещё до родов.

Это открытие могло бы перевернуть дело, но Моторуева всё равно остаётся в проигрыше: официально — нет доказательств, а неофициально — вся система против неё.

Безысходность Маши

Пока Лера проходит через унижение, её бывшая пациентка Маша остаётся наедине с умирающим сыном в доме своего любовника-бизнесмена Шахова. В состоянии отчаяния девушка отключает аппарат жизнеобеспечения, произнося страшно-простую фразу:

«Если задышишь — значит, чудо. Если нет, я тебя отпускаю».

Этот момент — кульминация всего сериала. Тишина после этих слов звенит громче любых спецэффектов.

Вопрос, который остался без ответа

Создатели намеренно оставляют зрителя в неведении: выжил ли ребёнок, что ждёт Валерию, и будет ли справедливость. Очная ставка не принесла результата, следователь отпускает обе стороны, и судьба героини остаётся подвешенной.

Такой финал идеально вписывается в авторскую концепцию Анны Кузнецовой — показать, как хрупка грань между жизнью и смертью, долгом и виной. «Дыши» заканчивается паузой — той самой, когда и зрителю, и героине нужно вдохнуть, чтобы продолжить жить дальше.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.