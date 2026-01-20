Меню
От режиссера «Балабола»: когда на НТВ выйдет новый боевик с Щеголевым? Благодаря ему на время точно забудете о «Невском»

20 января 2026 13:48
«Кровь за кровь»

Четырёхсерийный боевик рассказывает историю человека, который вынужден начать собственную войну.

25 января на канале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Кровь за кровь», где главную роль исполнил Максим Щёголев.

Проект делает ставку на личную историю, в которой семейная трагедия мгновенно превращается в вопрос выживания.

Возвращение, которое обернулось катастрофой

В центре сюжета — Платон Градов, который приезжает в Москву на юбилей отца, бывшего генерала КГБ. Праздник в честь 60-летия заканчивается массовым убийством. В живых остаются только Платон и его младшие братья — Ваня и Коля. Сам Градов-младший спасается лишь потому, что опаздывает на торжество.

Следствие быстро допрашивает Платона и отпускает, а детей отправляют в спецприёмник. Формально — до определения в детский дом. Фактически — без какой-либо защиты от людей, которые явно продолжают охоту за всей семьёй.

«Кровь за кровь»

Бегство

На следующий день Платон забирает братьев буквально на опережение — всего за несколько минут до появления бандитов. С помощью бывшей возлюбленной Марго он прячет детей на конспиративной квартире своего друга Алексея, бывшего сотрудника ГРУ.

Понимая, что официальное расследование не даёт ответов, Градов начинает собственный поиск. Постепенно становится ясно: убийство отца — не случайность, а часть более сложной и опасной схемы, связанной с прошлым семьи.

Личный мотив

«Кровь за кровь» строится как история одиночного расследования, где герой действует из необходимости защитить тех, кто остался. Здесь нет иллюзий о системе и быстрых решений — каждый шаг Платона только усиливает давление и расширяет круг врагов.

Сериал опирается на классическую конструкцию боевика, но держится на конкретном конфликте: человек против тех, кто решил, что свидетелей быть не должно.

Актёрский состав

Помимо Максима Щёголева, в сериале заняты Анастасия Пьянова, Михаил Гудошников, Денис Иванов и Максим Иванов.

Формат из четырёх серий позволяет рассказать историю плотно, без затягивания и побочных линий.

Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из сериала «Кровь за кровь»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
