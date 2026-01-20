От режиссера «Балабола»: когда на НТВ выйдет новый боевик с Щеголевым? Благодаря ему на время точно забудете о «Невском»

25 января на канале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Кровь за кровь», где главную роль исполнил Максим Щёголев.

Проект делает ставку на личную историю, в которой семейная трагедия мгновенно превращается в вопрос выживания.

Возвращение, которое обернулось катастрофой

В центре сюжета — Платон Градов, который приезжает в Москву на юбилей отца, бывшего генерала КГБ. Праздник в честь 60-летия заканчивается массовым убийством. В живых остаются только Платон и его младшие братья — Ваня и Коля. Сам Градов-младший спасается лишь потому, что опаздывает на торжество.

Следствие быстро допрашивает Платона и отпускает, а детей отправляют в спецприёмник. Формально — до определения в детский дом. Фактически — без какой-либо защиты от людей, которые явно продолжают охоту за всей семьёй.

Бегство

На следующий день Платон забирает братьев буквально на опережение — всего за несколько минут до появления бандитов. С помощью бывшей возлюбленной Марго он прячет детей на конспиративной квартире своего друга Алексея, бывшего сотрудника ГРУ.

Понимая, что официальное расследование не даёт ответов, Градов начинает собственный поиск. Постепенно становится ясно: убийство отца — не случайность, а часть более сложной и опасной схемы, связанной с прошлым семьи.

Личный мотив

«Кровь за кровь» строится как история одиночного расследования, где герой действует из необходимости защитить тех, кто остался. Здесь нет иллюзий о системе и быстрых решений — каждый шаг Платона только усиливает давление и расширяет круг врагов.

Сериал опирается на классическую конструкцию боевика, но держится на конкретном конфликте: человек против тех, кто решил, что свидетелей быть не должно.

Актёрский состав

Помимо Максима Щёголева, в сериале заняты Анастасия Пьянова, Михаил Гудошников, Денис Иванов и Максим Иванов.

Формат из четырёх серий позволяет рассказать историю плотно, без затягивания и побочных линий.

