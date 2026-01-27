Вытеснит Гузееву и вернется со 2 сезоном «Олдскула»: 5 главных новинок 2026 года с Марией Ароновой

Известная актриса Мария Аронова продолжает радовать поклонников своего творчества новыми фильмами и сериалами. Рассказываем, что стоит посмотреть с ней в 2026 году.

«Не по-детски»

В картине рассказывается о мире, где всем правит рутина. Согласно сюжету картины, друзья сталкиваются с необычными открытиями о самих себе. Всего в рамках фильма будет три новеллы. В каждой из них раскроются скрытые черты характера героев в неожиданном свете.

«Новая теща»

В этом фильме Мария Аронова переняла эстафету у Ларисы Гузеевой и стала тещей Гарика Харламова. Его герой будет вынужден лавировать между строгими порядками новой тещи и неожиданным визитом брата-близнеца Тохи.

«Олдскул-2»

Новая встреча с преподавателем старой закалки Марией Трифоновой в лице актрисы Марии Ароновой. Будут показаны развития отношений между бабушкой и внучкой, а также любовная линия учительницы.

«Праздники-4»

История о семье Пыжовых продолжается. Наверно, самая долгожданная премьера. Дуэт Марии Ароновой и Виталия Хаева покоряет с первых минут. Сериал уже продлевают в четвертый раз.

«Как Иван в сказку попал»

История расскажет о том, как современный мальчик Иван Добрынин не любит сказки, но ему самым неожиданным образом откроется волшебный мир.