Вытеснит Гузееву и вернется со 2 сезоном «Олдскула»: 5 главных новинок 2026 года с Марией Ароновой

Известная актриса Мария Аронова продолжает радовать поклонников своего творчества новыми фильмами и сериалами. Рассказываем, что стоит посмотреть с ней в 2026 году.
«Не по-детски»
В картине рассказывается о мире, где всем правит рутина. Согласно сюжету картины, друзья сталкиваются с необычными открытиями о самих себе. Всего в рамках фильма будет три новеллы. В каждой из них раскроются скрытые черты характера героев в неожиданном свете.
«Новая теща»
В этом фильме Мария Аронова переняла эстафету у Ларисы Гузеевой и стала тещей Гарика Харламова. Его герой будет вынужден лавировать между строгими порядками новой тещи и неожиданным визитом брата-близнеца Тохи.
«Олдскул-2»
Новая встреча с преподавателем старой закалки Марией Трифоновой в лице актрисы Марии Ароновой. Будут показаны развития отношений между бабушкой и внучкой, а также любовная линия учительницы.
«Праздники-4»
История о семье Пыжовых продолжается. Наверно, самая долгожданная премьера. Дуэт Марии Ароновой и Виталия Хаева покоряет с первых минут. Сериал уже продлевают в четвертый раз.
«Как Иван в сказку попал»
История расскажет о том, как современный мальчик Иван Добрынин не любит сказки, но ему самым неожиданным образом откроется волшебный мир.