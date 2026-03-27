Высшая оценка на IMDb — 9,7: три самых лучших серии культового британского сериала «Шерлок»

Зрители до сих пор их пересматривают.

Сериал BBC «Шерлок» давно стал культовым. Он подарил нам современную интерпретацию классических историй Конан Дойла, блестящий тандем Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана и незабываемые сюжетные повороты. Всего вышло 13 серий, но фанаты до сих пор спорят, какая из них лучшая.

Мы собрали три эпизода с самыми высокими оценками на IMDb — именно они стали вершиной сериала.

«Рейхенбахский водопад» (2012)

Финал второго сезона — настоящий шок для зрителей. Это эпизод, где противостояние Шерлока и Мориарти достигает пика. Джим замышляет масштабную игру, чтобы уничтожить Холмса, и в итоге два гения сходятся в смертельной схватке.

Финальная сцена на крыше превратилась в один из самых обсуждаемых моментов телевидения 2010-х. Рейтинг серии — 9.7, и неудивительно: напряжение, драма и эмоциональный удар сделали её легендарной.

«Скандал в Белгравии» (2012)

Первая серия второго сезона познакомила зрителей с одной из самых ярких героинь всего шоу — Ирен Адлер. Она оказалась достойным соперником Шерлока: умная, хитрая и невероятно обаятельная.

Их интеллектуальная дуэль моментально завоевала сердца фанатов, а химия между персонажами чувствовалась в каждой сцене. Неудивительно, что эпизод получил 9.5 баллов на IMDb и стал любимым у поклонников.

«Его прощальный обет» (2014)

Финал третьего сезона показал Шерлока в схватке с опаснейшим противником — Чарльзом Августусом Магнуссеном, «Наполеоном шантажа». Камбербэтч здесь особенно силён: его герой балансирует на грани гениальности и отчаяния, а сюжет ведёт нас к неожиданной и жёсткой развязке.

Рейтинг эпизода — 9.3, и это заслуженно: напряжение держит до самых титров.

«Шерлок» подарил зрителям много ярких моментов, но именно эти три серии стали образцовыми: они соединили блестящую актёрскую игру, интригу и стильный визуал. Даже спустя годы они остаются обязательными к просмотру для всех, кто любит хорошие детективы.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.