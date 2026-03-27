Высшая оценка на IMDb — 9,7: три самых лучших серии культового британского сериала «Шерлок»

Высшая оценка на IMDb — 9,7: три самых лучших серии культового британского сериала «Шерлок»

27 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Шерлок»

Зрители до сих пор их пересматривают.

Сериал BBC «Шерлок» давно стал культовым. Он подарил нам современную интерпретацию классических историй Конан Дойла, блестящий тандем Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана и незабываемые сюжетные повороты. Всего вышло 13 серий, но фанаты до сих пор спорят, какая из них лучшая.

Мы собрали три эпизода с самыми высокими оценками на IMDb — именно они стали вершиной сериала.

«Рейхенбахский водопад» (2012)

Финал второго сезона — настоящий шок для зрителей. Это эпизод, где противостояние Шерлока и Мориарти достигает пика. Джим замышляет масштабную игру, чтобы уничтожить Холмса, и в итоге два гения сходятся в смертельной схватке.

Финальная сцена на крыше превратилась в один из самых обсуждаемых моментов телевидения 2010-х. Рейтинг серии — 9.7, и неудивительно: напряжение, драма и эмоциональный удар сделали её легендарной.

«Скандал в Белгравии» (2012)

Первая серия второго сезона познакомила зрителей с одной из самых ярких героинь всего шоу — Ирен Адлер. Она оказалась достойным соперником Шерлока: умная, хитрая и невероятно обаятельная.

Их интеллектуальная дуэль моментально завоевала сердца фанатов, а химия между персонажами чувствовалась в каждой сцене. Неудивительно, что эпизод получил 9.5 баллов на IMDb и стал любимым у поклонников.

«Его прощальный обет» (2014)

Финал третьего сезона показал Шерлока в схватке с опаснейшим противником — Чарльзом Августусом Магнуссеном, «Наполеоном шантажа». Камбербэтч здесь особенно силён: его герой балансирует на грани гениальности и отчаяния, а сюжет ведёт нас к неожиданной и жёсткой развязке.

Рейтинг эпизода — 9.3, и это заслуженно: напряжение держит до самых титров.

«Шерлок» подарил зрителям много ярких моментов, но именно эти три серии стали образцовыми: они соединили блестящую актёрскую игру, интригу и стильный визуал. Даже спустя годы они остаются обязательными к просмотру для всех, кто любит хорошие детективы.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова

