Высоцкий доводил Конкина до нервного срыва: закулисное соперничество двух титанов на съемках «Место встречи изменить нельзя»

На съёмочной площадке фильма «Место встречи изменить нельзя» страсти кипели не меньше, чем в кадре. Снаружи это казалась идеально отлаженной работой, но за кулисами отношения между актёрами, режиссёром и авторами сценария были натянутыми до предела. И главными участниками негласного противостояния стали Владимир Конкин и Владимир Высоцкий.

Конфликт начался с кастинга

Изначально братья Вайнеры, авторы романа «Эра милосердия», были категорически против кандидатуры Владимира Конкина на роль Шарапова. Они заявляли, что снимут свои имена из титров, если актёра утвердят. Но руководство Одесской киностудии настояло на своём, и Конкин подписал контракт.

С этого момента атмосфера на съёмках начала накаляться. Конкин чувствовал давление не только со стороны Вайнеров, но и от Владимира Высоцкого, сыгравшего Жеглова.

Высоцкий и Конкин: холодная война

Высоцкий считал, что роль Шарапова лучше подошла бы его другу Ивану Бортнику, и не скрывал недовольства выбором режиссёра. Он позволял себе резкие замечания, которые выводили Конкина из равновесия:

«Я был настолько возбужден и упивался своей болью… Тогда мне казалось, за что такая ненависть и предвзятое отношение ко мне», — вспоминал Конкин.

К напряжению добавляли и другие детали. Конкин был выше Высоцкого, и чтобы выровнять рост, тому подкладывали в сапоги специальные вставки, которые громко скрипели. В хорошие дни Высоцкий шутил над этим, но когда настроение портилось, шутки сменялись колкими репликами.

Гонорары, срывы и усталость

Высоцкого раздражало, что Конкин получил за роль больший гонорар, хотя сцен у них было одинаковое количество. На фоне проблем со здоровьем и запрета выехать в Париж к жене Высоцкий становился всё резче. Порой он срывался даже на поклонников, как в эпизоде с одесскими бильярдистами, пришедшими выразить уважение, — в ответ они услышали трёхэтажный мат.

Однако позже Конкин понял, что причина переменчивого настроения Высоцкого — не в личной неприязни, а в тяжёлой зависимости, о которой тогда никто не говорил вслух, пишет автор Дзен-канала «Билет в СССР».

Развязка конфликта

Неожиданно ситуацию разрядил актёр Виктор Павлов. Он убедил Конкина не покидать проект, предупредив, что такой поступок поставит крест на его карьере. В итоге съёмки довели до конца, а к финалу Конкин и Высоцкий нашли общий язык.

Высоцкий даже начал приглашать Конкина к себе домой и относился к нему как к младшему коллеге. Фильм стал легендой, а их сложные отношения — частью его истории. Как позже скажет сам Конкин, шедевры создаются только тогда, когда встречаются по-настоящему яркие личности.

Читайте также: Пересмотрели «Место встречи» и улыбнулись: как Фокса не раскусили под видом слесаря — загадка