Высоцкий, Цекало и война: свой любимый фильм Симоньян может пересматривать каждый год – что еще в топ-3?

4 февраля 2026 15:12
Маргарита Симоньян, кадр из фильма «В бой идут одни «старики»

Две картины времен СССР, и одна «посвежее».

Маргарита Симоньян – не из тех людей, которые посвящают целые блоки интервью рассказам о любимых фильмах или сериалах, но, если изучить внимательнее ее соцсети, составить топ-3 картин популярной телеведущей не составит труда.

Сценаристка картины «Семь дней Петра Семеныча», как оказалось, обожает отечественные картины о войне, погоне за столичной мечтой и безраздельной деревенской любви.

«Фильм, который смотрели все советские люди, и без которого невозможно представить нашу советскую память», – именно так журналистка описывала легендарный «В бой идут одни старики».

«В бой идут одни «старики» (1973)

Истории создания культового военного кино Симоньян даже посвящала отдельный блок в своем авторском шоу, делясь историями о прототипах съемок.

Еще одна советская картина, которую обожает главный редактор Russia Today – «Стряпуха» Эдмонда Кеосаяна. Та самая комедийная мелодрама, в которой Владимир Высоцкий радикально менял имидж, а Светлана Светличная, вероятно, сыграла свою лучшую роль.

«Стряпуха» (1965)

Но чаще всего (не реже, чем раз в год!) Симоньян признавалась в любви к фильму ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна – «Ландыш Серебристый».

Олесю Железняк в этой комедии журналистка называла великолепной, а также не раз нахваливала Александра Цекало с Юрием Стояновым в ролях уморительных продюсеров, решивших сделать из невзрачной девочки поп-звезду.

«Самый мой любимый фильм Тиграна – “Ландыш серебристый”» – трогательно заявляла Симоньян.

«Ландыш серебристый» (2000)
Фото: Кадр из фильма «В бой идут одни «старики» (1973), «Стряпуха» (1965), «Ландыш серебристый» (2000), Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press
