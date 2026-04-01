Вышла в кино в феврале — теперь и онлайн: когда и где смотреть комедию «Уволить Жору» с Козловским и Галустяном

1 апреля 2026 18:00
Кадр из фильма «Уволить Жору»

Иногда сюжет звучит как шутка, но оказывается рабочей историей на вечер. Данила Козловский в роли человека, который профессионально увольняет людей, и Михаил Галустян — в образе сотрудника, которого уволить невозможно. Так начинается «Уволить Жору» — новая комедия, которая уже вышла в прокат и теперь добралась до онлайн.

Когда и где смотреть

Фильм появился в кинотеатрах 12 февраля 2026 года, а с 4 апреля станет доступен на платформе PREMIER. Это тот случай, когда не нужно ждать неделями — включить можно сразу и посмотреть целиком.

О чем история

В центре сюжета Макс, карьерист с холодным расчетом. Его работа — избавляться от неудобных сотрудников в крупных компаниях. Очередной заказ приводит его в IT-компанию, где нужно уволить программиста Жору.

И вот здесь начинается главное. Жора человек вне системы: спокойный, наивный, абсолютно не реагирующий на давление. Ни манипуляции, ни угрозы на него не действуют. Каждая попытка Макса оборачивается провалом, и ситуация постепенно выходит из-под контроля.

Дополнительно всё усложняется, когда Макс влюбляется в сестру Жоры. История из профессиональной задачи превращается в личную, где уже нельзя действовать по привычным схемам.

В фильме, помимо Козловского и Галустяна, снялись Наталья Бардо, Ольга Тумайкина, Станислав Ярушин и другие. Режиссер — Марюс Вайсберг, за прокат отвечала компания «Централ Партнершип».

В итоге получается не просто комедия про работу, а история про столкновение двух миров. Один живёт по правилам выгоды, другой — по каким-то своим, простым и человеческим. И именно из этого конфликта и рождается то самое ощущение, когда хочется досмотреть до конца.

Фото: Кадр из фильма «Уволить Жору»
Екатерина Адамова
Новая ретро-драма «Грачи» с Серебряковым и Ткаченко станет хитом РЕН-ТВ: первые серии уже в Сети Новая ретро-драма «Грачи» с Серебряковым и Ткаченко станет хитом РЕН-ТВ: первые серии уже в Сети Читать дальше 3 апреля 2026
А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов Читать дальше 3 апреля 2026
Новый сериал ТНТ может утереть нос популярным комедиям: «Намасте, Магадан!» уже снимают — в главных ролях Лагашкин, Ардова и Догилева Новый сериал ТНТ может утереть нос популярным комедиям: «Намасте, Магадан!» уже снимают — в главных ролях Лагашкин, Ардова и Догилева Читать дальше 3 апреля 2026
Держись, Брагин! После слабого 12 сезона: что изменилось в «Склифосовском 13» и как выходят новые серии Держись, Брагин! После слабого 12 сезона: что изменилось в «Склифосовском 13» и как выходят новые серии Читать дальше 3 апреля 2026
Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Читать дальше 2 апреля 2026
Вышел свежий тизер «Следа Чикатило»: вроде всего несколько кадров, но после них становится по-настоящему не по себе (видео) Вышел свежий тизер «Следа Чикатило»: вроде всего несколько кадров, но после них становится по-настоящему не по себе (видео) Читать дальше 2 апреля 2026
3 сезон «Инспектора Гаврилова» с Добронравовым и Гуськовым перенесли: ждали в марте, апреле, но теперь примерная дата другая 3 сезон «Инспектора Гаврилова» с Добронравовым и Гуськовым перенесли: ждали в марте, апреле, но теперь примерная дата другая Читать дальше 2 апреля 2026
Аллочка, Саша и Таня и кто еще? «Универ. 15 лет спустя» объединит прежних героев — старт уже в апреле Аллочка, Саша и Таня и кто еще? «Универ. 15 лет спустя» объединит прежних героев — старт уже в апреле Читать дальше 2 апреля 2026
5 сезон «Беспринципных» выйдет весной, но есть нюанс: зрителям покажут укороченную версию, и вот почему 5 сезон «Беспринципных» выйдет весной, но есть нюанс: зрителям покажут укороченную версию, и вот почему Читать дальше 2 апреля 2026
