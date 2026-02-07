Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня»

Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня»

7 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Детям он, кстати, очень нравится.

«Жихарку» и «Машу и Медведя» часто сравнивают неслучайно. Обе истории — про маленькую девочку, которая держит в тонусе весь лес. Вроде, между ними почти пропасть по интонации, времени и даже смыслу, но похожи они очень даже.

Один проект вышел в 2006 году и опирается на фольклор, другой стал символом современной анимации для детей нулевых и десятых.

Сказка против аттракциона

«Жихарка», снятая в 2006 году на студии «Пилот» режиссером Олегом Ужиновым, выглядит как ожившая книжная иллюстрация. Песни, уральский говор, простая изба, ярмарка — все работает на ощущение народной сказки.

Сюжет строится на классическом мотиве: не открывай чужим и не ходи с незнакомцами. Лиса пытается утащить девочку, но сама же становится жертвой ее находчивости.

«Жихарка»

«Маша и Медведь» живет по другим правилам. Здесь телевизоры, гаджеты, цирковое прошлое Медведя, быстрый монтаж и гэги. Это уже не фольклор, а универсальный ситком для детей. Мир сказки подстроен под современный быт, где шутка важнее морали.

Характеры и послевкусие

Жихарка — маленькая, но хитрая. Она не хулиганит ради хаоса, а выкручивается из опасности. Ее смех — про смекалку. Маша — мотор сюжета. Она шумная, упрямая, иногда на грани каприза. Ее энергия двигает серию, но редко учит тишине.

Оба мультфильма работают, просто на разной глубине. «Жихарка» — теплая и немного старомодная история с ясным уроком. «Маша и Медведь» — динамичное развлечение про характер и фантазию. В итоге выигрывает зритель: одна героиня учит осторожности, другая — не бояться быть собой. А лесу, похоже, одинаково непросто с обеими.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь», «Жихарка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) 11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) Читать дальше 8 февраля 2026
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 7 февраля 2026
Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Читать дальше 3 февраля 2026
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз «Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз Читать дальше 7 февраля 2026
В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек Читать дальше 7 февраля 2026
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
«Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка? «Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка? Читать дальше 3 февраля 2026
Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки Читать дальше 7 февраля 2026
В «Трех котах» мама-кошка готовит Коржику, Карамельке и Компоту манную кашу без комочков и с секретным ингредиентом: вот рецепт В «Трех котах» мама-кошка готовит Коржику, Карамельке и Компоту манную кашу без комочков и с секретным ингредиентом: вот рецепт Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше