Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня»

«Жихарку» и «Машу и Медведя» часто сравнивают неслучайно. Обе истории — про маленькую девочку, которая держит в тонусе весь лес. Вроде, между ними почти пропасть по интонации, времени и даже смыслу, но похожи они очень даже.

Один проект вышел в 2006 году и опирается на фольклор, другой стал символом современной анимации для детей нулевых и десятых.

Сказка против аттракциона

«Жихарка», снятая в 2006 году на студии «Пилот» режиссером Олегом Ужиновым, выглядит как ожившая книжная иллюстрация. Песни, уральский говор, простая изба, ярмарка — все работает на ощущение народной сказки.

Сюжет строится на классическом мотиве: не открывай чужим и не ходи с незнакомцами. Лиса пытается утащить девочку, но сама же становится жертвой ее находчивости.

«Маша и Медведь» живет по другим правилам. Здесь телевизоры, гаджеты, цирковое прошлое Медведя, быстрый монтаж и гэги. Это уже не фольклор, а универсальный ситком для детей. Мир сказки подстроен под современный быт, где шутка важнее морали.

Характеры и послевкусие

Жихарка — маленькая, но хитрая. Она не хулиганит ради хаоса, а выкручивается из опасности. Ее смех — про смекалку. Маша — мотор сюжета. Она шумная, упрямая, иногда на грани каприза. Ее энергия двигает серию, но редко учит тишине.

Оба мультфильма работают, просто на разной глубине. «Жихарка» — теплая и немного старомодная история с ясным уроком. «Маша и Медведь» — динамичное развлечение про характер и фантазию. В итоге выигрывает зритель: одна героиня учит осторожности, другая — не бояться быть собой. А лесу, похоже, одинаково непросто с обеими.