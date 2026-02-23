Вышел в цифре и получил 38%: критики разнесли хоррор со звездами «Игры престолов» «Проклятый рыцарь», но вам может зайти

Вот где смотреть киноленту с Китом Харингтоном и Софи Тёрнер.

Хоррор «Проклятый рыцарь» уже вышел в онлайне — и если вы ждали, где его смотреть, рассказываем. Фильм стал доступен 20 февраля, а в российский прокат выйдет только 23 апреля.

В главных ролях — Кит Харингтон и Софи Тёрнер, звезды «Игры престолов», и это уже повод обратить внимание, даже если критики встретили картину холодно.

События разворачиваются в XV веке, во времена войны Алой и Белой розы. Девушка Энн сталкивается с возвращением знакомого по имени Джон, но вместе с ним в деревню приходит и нечто зловещее — проклятие в облике таинственного рыцаря.

Критики против фильма

На Rotten Tomatoes у картины 38% свежести. Обзоры получились резкими.

«Это хорошо продуманный фильм с величественными пейзажами и кровавыми визуальными эффектами, которые могут очаровать зрителя при просмотре на большом экране».

«Фильм глубоко пропитан готическими образами, полон крови и религиозной вины. Это тематически насыщенная картина, которая, кажется, никак не может завершиться благополучно в третьем акте».

«Фильм «Проклятый рыцарь» слишком скучен для тех редких излишеств, к которым он прибегает, и слишком запутан для той простой притчи, которую он рассказывает».

«Этот бессвязный средневековый фильм, полный скуки. Картина нивелирует таланты Софи Тёрнер и Кита Харингтона, но заслуживает похвалы за одно: честность в рекламе. Он ужасен до невозможности».

Где смотреть

Фильм уже доступен на Prime Video и других зарубежных онлайн-платформах. Если ориентироваться только на цифру 38%, можно пройти мимо. Но мнение критиков не всегда совпадает с реакцией зрителей. Иногда такие фильмы работают именно на личном впечатлении. Лучше включить и решить самому.