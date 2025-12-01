Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вышел свежий трейлер «Три богатыря и свет клином» — и, кажется, нас ждет сразу три будущих младенца в кадре (видео)

Вышел свежий трейлер «Три богатыря и свет клином» — и, кажется, нас ждет сразу три будущих младенца в кадре (видео)

1 декабря 2025 13:00
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Премьера 25 декабря.

Если вы пропустили новые премьеры и уже думали, что этой зимой смотреть нечего — придётся менять планы. Вышел большой трейлер «Три богатыря и свет клином», и кажется, нас ждёт подарок под ёлку, который пахнет конём Юлием, дымом печей и приключением.

«Три богатыря и свет клином»: что покажут

Мир снова накрывает туча — огромная, как чужая беда. Она способна скрыть солнце, выключить день и оставить княжество в вечных сумерках. Богатыри — как всегда, единственные, кто может поехать навстречу буре.

Пока они уезжают спасать мир, на родной земле появляется новый враг — купец Колыван. Пока богатырские кони топчут дорогу впереди, дома всё складывается куда стремительнее.

25 декабря — вернутся кони, мечи и шлемы

Три богатыря едут не просто в поход, а в новую историю. Проект — юбилейный, пятнадцатый в богатырской вселенной. За этот год мы уже видели «Ни дня без подвига 2», сборник трёх коротких серий, но новая часть — полнометражная.

Значит, шуток будет больше, битва — шире, а конфликты — серьёзнее. И да, в трейлере супруги богатырей уже в положении. Интересно? Еще бы.

Свет может быть клином, но юмор наверняка останется тем самым: когда детям смешно от абсурда, взрослым — от тонких деталей.

Почему стоит ждать

«Три богатыря» — не просто мультфильм, а традиция. Каждый новый релиз — как встреча старых друзей: знакомые голоса, сказочный мир, чуть нелепый Колыван и тот самый ритм, который держит франшизу живой почти двадцать лет. Трейлер обещает масштаб и ветер перемен. А там, где тучи заслоняют солнце, обычно рождается хороший сюжет.

Премьера — 25 декабря. Дата, словно специально придумана, чтобы идти в кино после оливье. Именно под конец года мы узнаем, насколько клином лег этот «свет» — и чьи головы он первым осветит.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете релиза «Три богатыря. Ни дня без подвига-2».

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер) Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер) Читать дальше 1 декабря 2025
Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Читать дальше 28 ноября 2025
«Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день «Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители обсуждают сцену после титров «Зверополиса 2» громче, чем сам мульт: один намек доказал, что 3 часть 100% будет и там появятся новые персонажи Зрители обсуждают сцену после титров «Зверополиса 2» громче, чем сам мульт: один намек доказал, что 3 часть 100% будет и там появятся новые персонажи Читать дальше 28 ноября 2025
38 716 просмотров за 2 часа: вышла новая серия «Маши и Медведя» «Держи язык за зубами» — вот где смотреть в хорошем качестве (видео) 38 716 просмотров за 2 часа: вышла новая серия «Маши и Медведя» «Держи язык за зубами» — вот где смотреть в хорошем качестве (видео) Читать дальше 27 ноября 2025
«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов «Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов Читать дальше 27 ноября 2025
353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди 353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди Читать дальше 1 декабря 2025
Крош не от слова «крошка»? Почему героя «Смешариков» зовут именно так и как его имя перевели в Китае Крош не от слова «крошка»? Почему героя «Смешариков» зовут именно так и как его имя перевели в Китае Читать дальше 1 декабря 2025
А что если не «Три кота», а четыре? Создатели мультика-хита прокомментировали слухи о пополнении А что если не «Три кота», а четыре? Создатели мультика-хита прокомментировали слухи о пополнении Читать дальше 1 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше