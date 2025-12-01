Вышел свежий трейлер «Три богатыря и свет клином» — и, кажется, нас ждет сразу три будущих младенца в кадре (видео)

Если вы пропустили новые премьеры и уже думали, что этой зимой смотреть нечего — придётся менять планы. Вышел большой трейлер «Три богатыря и свет клином», и кажется, нас ждёт подарок под ёлку, который пахнет конём Юлием, дымом печей и приключением.

«Три богатыря и свет клином»: что покажут

Мир снова накрывает туча — огромная, как чужая беда. Она способна скрыть солнце, выключить день и оставить княжество в вечных сумерках. Богатыри — как всегда, единственные, кто может поехать навстречу буре.

Пока они уезжают спасать мир, на родной земле появляется новый враг — купец Колыван. Пока богатырские кони топчут дорогу впереди, дома всё складывается куда стремительнее.

25 декабря — вернутся кони, мечи и шлемы

Три богатыря едут не просто в поход, а в новую историю. Проект — юбилейный, пятнадцатый в богатырской вселенной. За этот год мы уже видели «Ни дня без подвига 2», сборник трёх коротких серий, но новая часть — полнометражная.

Значит, шуток будет больше, битва — шире, а конфликты — серьёзнее. И да, в трейлере супруги богатырей уже в положении. Интересно? Еще бы.

Свет может быть клином, но юмор наверняка останется тем самым: когда детям смешно от абсурда, взрослым — от тонких деталей.

Почему стоит ждать

«Три богатыря» — не просто мультфильм, а традиция. Каждый новый релиз — как встреча старых друзей: знакомые голоса, сказочный мир, чуть нелепый Колыван и тот самый ритм, который держит франшизу живой почти двадцать лет. Трейлер обещает масштаб и ветер перемен. А там, где тучи заслоняют солнце, обычно рождается хороший сюжет.

Премьера — 25 декабря. Дата, словно специально придумана, чтобы идти в кино после оливье. Именно под конец года мы узнаем, насколько клином лег этот «свет» — и чьи головы он первым осветит.

