Вышел первый трейлер «Тайного города» с Пересильд и Биковичем: премьера фэнтези по романам Вадима Панова — в 2026 году (видео)

Судя по кадрам, нас ждет явно что-то захватывающее и интересное.

Мир, где Москва — не просто столица, а перекрёсток миров. Телеканал ТНТ представил трейлер сериала «Тайный город» — масштабного фэнтези по романам Вадима Панова.

Премьера ожидается в 2026 году, и судя по первым кадрам, нас ждёт история, где миф, магия и техногенный XXI век сплетаются в один нервный поток.

Когда айтишник становится избранным

Главный герой, Артём, обычный программист, внезапно попадает в параллельную Москву, скрытую от глаз простых людей. Здесь правят Великие Дома — Навь, Чудь и Ведь. Но баланс рушится, когда в руки Артёма случайно попадает древний артефакт. Теперь за ним охотятся все — от ведьм до наёмников, и спасти его способен лишь Кортес (Милош Бикович) — харизматичный боец с загадочным прошлым.

Москва, которой мы не знали

В «Тайном городе» улицы столицы превращаются в декорации магического триллера. Между башнями Москва-Сити — порталы, под Кремлём — древние тоннели Нави, а в подземных клубах кипит жизнь тех, кто умеет управлять стихиями.

Юлия Пересильд появляется в образе властной Всеславы — королевы Дома Ведь, облачённой в алый бархат и уверенной, что магия принадлежит только ей.

Звёзды, масштаб и интрига

В проекте задействованы Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Евгений Чебатков, Денис Шведов, Мария Андреева, Игорь Верник и Сергей Шакуров. Режиссёры Андрей Туманов и Николай Рыбников обещают «мрачное волшебство без фей и блёсток» — историю, где древние силы борются за контроль над современной Москвой.

«Тайный город» создаётся студией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино. Премьера — в 2026 году. Судя по трейлеру, нас ждёт первая российская фэнтези-сага, в которой магия наконец выглядит убедительно.

