Тут и Гармаш, и Цыганов, и Пегова: вышел новый трейлер «Человека, который смеется» — теперь ждем не дождемся 2026 года

«Человек, который смеётся» — одна из самых любопытных российских премьер 2026 года. Новый фильм Владимира Котта сразу цепляет не шутками, а идеей. В центре истории — актёр, у которого профессия буквально сломалась вместе с лицом.

Когда образ становится ловушкой

Главный герой Дмитрий — звезда боевиков, известный своим вечным суровым выражением. Его игра строится на холоде и молчании. Именно за это его нанимают для криминального фильма про 90-е. Большие деньги, громкий проект, серьёзные ставки. Но во время съёмок происходит несчастный случай — выстрел дробью и тяжёлая травма.

После операции Дмитрий возвращается другим человеком. Его играет Евгений Цыганов, и это ключевой момент фильма. Герой больше не может держать лицо. Он улыбается. Смеётся. Причём не по желанию, а против воли.

Проблема быстро выходит за рамки медицины. Новый «побочный эффект» делает невозможной работу, к которой он привык. Но уйти нельзя. Контракт подписан, проект запущен, продюсеры ждут результата. Давление усиливается, а ситуация становится всё абсурднее.

Актёрский ансамбль

В фильме также снялись Сергей Гармаш, Степан Девонин, Анастасия Красовская и Ирина Пегова. Каждый из них добавляет истории объём — от жёсткого продюсерского давления до человеческой поддержки и иронии.

«Человек, который смеётся» — это не история, где смешно потому, что кто-то поскользнулся. Здесь смеются над тем, как жизнь ломает привычный образ — и заставляет героя меняться.

