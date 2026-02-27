Меню
Киноафиша Статьи Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы

Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы

27 февраля 2026 21:02
Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»

Кровавая драма снова на слуху, а у истории Ашура, похоже, большое будущее.

Спустя 13 лет после финала «Спартак» неожиданно ворвался обратно в чарты. Первый сезон культовой драмы от шоураннера «Сорвиголовы» Стивена С. ДеНайта на этой неделе стал одним из самых популярных проектов в Apple TV Store в США.

По данным Flix Patrol, сериал поднялся на вторую строчку рейтинга, уступив только «Рыцарю семи королевств». И это при том, что шоу обошло такие громкие тайтлы, как «Твин Пикс» и «Выживший». За пределами США интерес тоже высокий — например, в Индонезии проект вошёл в топ-10 Catchplay.

Почему зрители снова включили Спартака

Причина камбэка довольно прозрачная. В декабре вышел спин-офф «Спартак: Дом Ашура» — и ностальгическая волна моментально подтянула зрителей к оригиналу.

Напомню: классический «Спартак» стартовал на Starz в 2010 году и рассказывал историю легендарного глаадиатора, поднявшего восстание рабов против Рима. Главную роль тогда исполнил Энди Уитфилд, позже его сменил Лиам Макинтайр.

Критика у сериала была смешанной (64% на Rotten Tomatoes), но зрители его обожали — проект даже установил рекорд канала Starz по аудитории на момент выхода.

Дом Ашура уже обгоняет оригинал

Самое интересное — новый спин-офф приняли ещё теплее. У «Дома Ашура» сейчас около 91% на Tomatometer, и критики особенно хвалят самоиронию и фирменную мелодраматичность.

Сюжет приквела разворачивается в альтернативной линии, где Ашур выжил после событий второго сезона.

Будет ли продолжение

Официального продления пока нет, но тревожные (в хорошем смысле) сигналы уже есть. Исполнитель роли Ашура Ник Э. Тарабай сообщил, что сценарий следующего сезона написан.

А сам Стивен С. ДеНайт вообще настроен с размахом: он признался, что изначально планирует историю «на пять–семь сезонов». Так что если интерес зрителей не просядет, у гладиаторской саги впереди вполне может быть новая длинная жизнь.

Фото: Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»
Анастасия Луковникова
