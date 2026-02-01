Выпадали зубы, кожу разъедало до кости: 2 «секрета красоты» медленно убивали османских наложниц – через это прошла и Хюррем

Неудивительно, что в турдизи не добавили самую «жесть».

Если бы «Великолепный век» снимали не как роскошную историческую драму, а как ужастик, сюжет хватило бы еще на несколько сотен серий. Потому что за блеском шёлка и сиянием глаз скрывались секреты красоты, сравнимые с пыткой.

Депиляция до кости

В гареме волосы разрешались только на голове и бровях. Чтобы удалить всё остальное, наложницы использовали не воск, а русму – пасту из извести, сурьмы и смертельно опасного мышьяка.

Её наносили на тело, а через 15 минут счищали раковинами мидий.

Рецепт описал французский путешественник XVII века Жан де Тевено: если передержать состав, он «разъедал плоть аж до кости». Но русма удаляла волосы у фолликула, и результат нравился султанам. Девушки шли на риск, балансируя между идеальной кожей и мучительной смертью.

Фарфоровая кожа ценой отравления

Идеал – кожа «цвета утреннего молока». Чтобы добиться его, наложницы использовали не только маски из птичьего помета, но и свинцовые белила с мазями на основе ртути (сулемы), которые наносились ежедневно и проникали в кровь через поры, распаренные в хаммаме.

Европейские лекари, попадавшие в гарем, с ужасом описывали последствия: к 30 годам у фавориток выпадали зубы, тряслись руки, а знаменитая бледность была симптомом тяжёлой интоксикации.

Но конкуренция была столь высока, что остановиться означало проиграть. И Хюррем, считали авторы портала Ottomanladies, тоже через это прошла.

Покажи «Великолепный век» эти будничные ужасы, и он стал бы триллером о том, как желание нравиться оборачивается медленным самоубийством.