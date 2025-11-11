Вымышленный, но реальный: где на карте прячется город Алибакан из «Джентльменов удачи»

Его никто не мог найти десятилетиями — но он существует, просто под другим названием.

«Джентльмены удачи» (1971) давно изучен зрителями по кадрам, но один вопрос всплывает снова и снова: где находится Алибакан? В фильме он выглядит вполне настоящим — и многие зрители пытались найти его на карте СССР. Напрасно.

Теперь разберёмся, что скрывается за этим названием.

Алибакан — город, которого нет

Сценаристы придумали Алибакан специально для фильма. Название звучит правдоподобно, перекликается с реальными Абаканом и Касимовым, но совпадений намеренно избегали, чтобы не было ассоциаций с существующими местами. То же касается и Новокасинска, ещё одного вымышленного города.

Однако «Алибакан» всё-таки существует — в виде вполне реальной кинолокации.

Где снимали «город мечты» доцента Трошкина

Основные уличные сцены, где гуляют герои Евгения Леонова, были сняты в Самарканде. Узкие переулки, глиняные стены, резные двери и восточный колорит — это не декорации, а настоящий древний узбекский город, который в фильме выступает под чужим именем.

Те, кто был в Самарканде, легко узнают его улочки: даже спустя десятилетия многие места выглядят почти так же.

А что с тюрьмой и остальными локациями

Сцены с тюрьмой — той самой, где хранят «заветный» шлем Александра Македонского, — снимали в Каттакургане, тоже в Узбекистане. Городские кадры, не связанные с Алибаканом, показывают уже Москву, а загородные эпизоды с дачей археолога — это Серебряный Бор.

Так что путаница логична: фильм собирает пол-страны в одну историю, а Алибакан в итоге оказывается самым реальным из вымышленных городов.

