Робин, но совсем не «гуд»: новый исторический сериал со звездой «Игры престолов» выключают через 10 минут – что не так?

12 ноября 2025 16:40
Кадр из сериала «Робин Гуд»

От «Робина Гуда» публика осталась не в восторге.

2 ноября вышел сериал «Робин Гуд» о легендарном английском народном герое. Он рассказывает историю благородного разбойника, чьи подвиги известны по всему миру.

Критики в целом положительно оценили новую версию классического сюжета, похвалив качество съемок и игру актеров.

Однако среди зрителей разгорелись споры о том, насколько точно сериал передает исторические детали. Многие остались недовольны вольностями, которые создатели позволили себе в изображении Средневековья.

Сюжет сериала «Робин Гуд»

Сериал погружает зрителей в эпоху политического раскола, наступившего после Нормандского завоевания. Социальный конфликт между коренным саксонским населением и новой аристократией становится движущей силой сюжета.

Главный герой Роб, лишившись отца в результате произвола властей, находит убежище в мистическом Шервудском лесу, где постепенно формирует разрозненную группу единомышленников.

Параллельно развивается драма леди Мэриан, воспитанной в роскоши. Она сближается с Робом и намерена противостоять коррупции, а также шерифу Ноттингема (его как раз и играет Шон Бин из «Игры престолов»).

Кадр из сериала «Робин Гуд»

Критика сериала «Робин Гуд»

Создатели сериала столкнулись с волной критики за вольное обращение с историческими фактами. Одним из наиболее спорных моментов стало изображение религиозной жизни Англии XI века.

В проекте утверждается, что христианство пришло на британские земли с нормандским завоеванием, хотя согласно историческим данным, это произошло на четыре столетия раньше.

Подобные хронологические несоответствия стали причиной разочарования значительной части аудитории. На популярном агрегаторе IMDb средняя оценка проекта составила 6,3 балла.

Кадр из сериала «Робин Гуд»

Отдельные дискуссии вызвало кастинговое решение включить в состав персонажей темнокожих актеров. А ведь действие «Робина Гуда» происходит до начала колонизации Африки.

«При Генрихе II были язычники? Какой кошмар, неуважение к истории страны», «Понятно, что сериал — художественный проект, но нельзя позволять себе грубые ошибки. Выключил через 10 минут», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про другой исторический сериал с Шоном Бином.

Фото: Кадры из сериала «Робин Гуд»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
