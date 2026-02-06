Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ

В последние годы детективные сериалы пользуются особой популярностью у россиян. Если вы любите детективы, то вам обязательно понравится «Крик совы». Этой истории уже 13 лет, однако она до сих пор находится в ТОП-250 «Кинопоиска» с рейтингом 8.2.

О чем сериал

В проекте 10 серий. Фильм возвращает зрителя в 1957 год. В маленьком городке происходят загадочные преступления. Их расследуют майор милиции Балахнин и капитан КГБ Митин.

Вовсе не старье: интересные факты и почему стоит посмотреть

Актеры до самого конца не знали, кто будет главным злодеем. Сценарий меняли прямо в ходе съёмок, поэтому роли уточнялись по ходу работы. Первоначально проект носил название «Особые полномочия». Режиссер Олег Погодин по суевериям запрещал ставить на хлопушке надпись «Крик совы». Для съемок использовали около 30 видов оружия. Оружие привозили в бронированном автомобиле.

Евгений Дятлов, сыгравший капитана Сиротина, испытывал трудности с немецкими репликами и часто повторял сцены. Реквизит искали в музеях и у жителей Новой Ладоги. Ретро‑бутылки и леденцы‑«петушки» делали на заказ специально для сериала.