Вы видели этот фильм Рязанова сотни раз, но вряд ли знали, что его сюжет — из реальной жизни: «роковой даме» сейчас 85

Картина Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1983) давно стала символом советской мелодрамы.

Трогательная история пианиста Платона и официантки Веры смотрится легко и по-сегодняшний день, но немногие зрители догадываются: у неё есть реальная основа, и связана она с композитором Микаэлом Таривердиевым и актрисой Людмилой Максаковой.

История с трагическим подтекстом

По самой известной версии, в мае 1967 года Таривердиев и Максакова ехали вместе в авто и сбили мужчину на Ленинградском проспекте.

Кто находился за рулём, достоверно неизвестно, но ходили слухи, что именно актриса. Влюблённый композитор взял вину на себя, получил приговор, однако фактически сразу оказался на свободе — срок следствия совпал с назначенным наказанием.

Роман пары в тот же день закончился, но сама драма стала основой сценария о музыканте, который отправляется в тюрьму за чужую вину.

Почему Таривердиев обиделся

Когда в 1983 году фильм вышел на экраны, сам Таривердиев испытал шок. Супруга композитора вспоминала: ему казалось, будто весь зал понял намёк, и теперь люди смотрят ему в спину.

Он обиделся на Рязанова и считал, что режиссёр выставил его историю на всеобщее обозрение, сообщает КП. Совпадения с его судьбой композитору казались слишком очевидными.

Несмотря на тяжёлый подтекст, «Вокзал для двоих» стал главным фильмом 1983 года по версии журнала «Советский экран» и собрал 35,8 миллиона зрителей. Гурченко получила звание народной артистки СССР, Басилашвили и сам Рязанов — чуть позже тоже.

