Вы удивитесь, но в СССР сняли свою «Планету обезьян»: но в нем приматы стремились к равенству, а не господству

Фильм «Эксперимент 200» снял в 1986 году студент ВГИКа Юрий Мороз по рассказу Кира Булычёва. На экране — не просто фантастика, а советский ответ Голливуду, где сюжет о гомошимпах неожиданно перекликается с «Планетой обезьян» и предвосхищает вопросы, которые позже поднимали в «Гаттаке».

Советский аналог «Планеты обезьян»

Как и в знаменитой ленте Голливуда, здесь на первый план выходит тема столкновения человека с новым разумным видом.

Но если у американцев зрители видели перевёрнутый мир, где обезьяны правят людьми, то у Юрия Мороза история камерная: в закрытом питомнике существа, внешне неотличимые от людей, начинают требовать равенства и даже угоняют вертолёт.

Философия ближе к «Гаттаке»

В отличие от зрелищного Голливуда, советский фильм звучит как притча. Профессор Батель в исполнении Алексея Петренко задаёт ключевой вопрос:

«Настолько ли мы совершенны и достойны подражания, чтобы вести их за собой?»

Этот мотив роднит «Эксперимент 200» с «Гаттакой», где селекция и искусственное совершенствование поднимаются как проблема будущего человечества.

Звёздный состав в студенческом фильме

Несмотря на статус учебной работы, в фильме снялись маститые актёры — Алексей Петренко, Вадим Захарченко, а роли гомошимпов исполнили Александр Феклистов, Виктор Раков и Владимир Сычёв.

Также прочитайте: Почему в «Родне» девочку сыграл мальчик? И как Федя Стуков потом стыдился роли, которая открыла ему путь в кино