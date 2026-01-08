Меню
Вы удивитесь, но имя Чебурашки — это вовсе не выдумка: вот откуда оно пришло и что означает

8 января 2026 13:00
Кадры из фильма «Чебурашка 2» (2026)

Странное имя, за которым стоит очень простая история.

Имя Чебурашка звучит так, будто его придумали в мультстудии на спор, но у него есть вполне реальное происхождение. Когда зрители идут на новый фильм, многие вдруг снова задаются детским вопросом: а откуда вообще взялось это странное слово?

Сам Эдуард Успенский объяснял все просто. В основе лежит старый разговорный глагол «чебурахнуться», то есть неловко упасть, кувыркнуться, грохнуться на пол.

В первой истории герой попадает в город в ящике с апельсинами, наедается их до отвала и после этого не может удержаться на ногах. Он все время падает, спотыкается и буквально чебурахается на ровном месте.

Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Отсюда и имя. Чебурашка — тот, кто постоянно чебурахается. Не ловкий зверек, не герой и не суперперсонаж, а трогательное существо, которое все время падает, но каждый раз встает и идет дальше.

И, кажется, именно поэтому он так цепляет уже не одно поколение — в нем легко узнать и ребенка, и любого взрослого, который тоже иногда спотыкается, но не сдается, пишет источник.

Читайте также: Сюжет «Чебурашки 3» уже рассекретили: в 2027 году в кино будет в 5 раз смешнее и интереснее

Фото: Кадры из фильма «Чебурашка 2» (2026)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
