Вы точно истинный знаток легендарного фильма СССР «Москва слезам не верит», если ответите на вопросы по сюжету (тест)

Фильм «Москва слезам не верит» давно стал неотъемлемой частью отечественной киноклассики. Режиссер Владимир Меньшов в 1979 году рассказал камерную, но эпичную историю трех провинциалок, приехавших покорять Москву. Эта лента — и о любви, и о карьере, и о дружбе, и о тех жизненных поворотах, которые делают нас сильнее. Наш тест поможет проверить, насколько внимательно вы следили за судьбами героинь, запомнили мелочи, которые делают фильм таким запоминающимся. Это не экзамен, а повод ещё раз пережить любимые эпизоды и, может быть, открыть для себя что‑то новое. Готовы?