Неужели «Зверополис 2» еще не вышел? Вот точные даты мировой и российской премьеры

Каждый раз, когда кажется, что больших премьер в этом году уже не осталось, кинотеатр внезапно выкатывает новый повод вытащить зрителя из дома. И вот в один момент снова всплывает вопрос, который обсуждали ещё летом: когда же всё-таки выйдет «Зверополис 2»?

Мировая премьера — раньше всех

Продолжение покажут по всему миру 27 ноября. Disney запускает сиквел в привычной международной сетке: без шума, без пафоса, но с уверенностью, что за зайчихой Джуди и лисом Ником соскучились миллионы.

Российский прокат — неофициальный, но с датой

Несмотря на отсутствие официального выхода, российские кинотеатры уже объявили свою дату: 4 декабря. Ровно через неделю после мировой премьеры, в дубляже, подготовленном для стран СНГ.

До некоторых сетей лента доберётся 6 декабря — разница зависит от логистики конкретных кинотеатров.

О чём будет «Зверополис 2»

Город снова кипит. Джуди и Ник сталкиваются с новой угрозой — змеёй по имени Гэри, которая решает похитить странную книгу, способную очистить его имя. Погоня приводит героев к куда более опасной истории: настоящий злодей уже убил ради той же книги, а их бегство превращается в расследование, где каждый шаг может обернуться ловушкой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто такой Гэри в «Зверополисе 2».