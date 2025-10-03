Меню
Киноафиша Статьи Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле?

Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле?

3 октября 2025 13:17
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Вовсе не актер и даже не статист.

Вы точно видели его в «Кавказской пленнице», но вряд ли знали имя. Один из самых колоритных эпизодов кинокомедии Леонида Гайдая — это не только похищение невесты или легендарные реплики Труса, Балбеса и Бывалого.

Сцена, где Балбес устраивает сеанс одновременной игры в домино, давно стала притчей во языцех. И среди соперников — пожилой мужчина, постоянно хватающийся за лекарства. Кажется, эпизод, а вспоминают его до сих пор.

Не актёр, а писатель

Этого человека в кино больше никто никогда не видел. На самом деле он вовсе не актёр, а журналист, публицист и сценарист. Морис Романович Слободской родился в Петербурге в 1913 году, ещё в Российской империи.

Его родители были обычными горожанами, но сын выбрал путь пера. Первые заметки он писал для газеты «Подмосковный гигант», а потом стал постоянным автором, драматургом, поэтом и даже мастером пародий.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

В годы войны Слободской был военным корреспондентом, а после победы его тексты регулярно выходили в сборниках и журналах. В Союз писателей он вступил ещё в 1938 году, и, казалось, экран ему никогда не светил, рассказывает в своем блоге «Горожанин о кино».

Как он оказался у Гайдая

Всё решила дружба и работа над сценарием. Гайдай писал свои культовые комедии вместе с Яковом Костюковским и Морисом Слободским. Именно эта троица придумала сюжеты для «Операции „Ы“», «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы».

Гайдай любил «подбрасывать» в кадр тех, кто помогал ему за кадром. Вот так и вышло: сценарист неожиданно стал героем эпизода. У Слободского не было актёрских амбиций, но роль нервного игрока в домино стала его первым и последним появлением на экране.

Наследие и память

Слободской прожил долгую жизнь, до 1991 года, успев застать почти весь ХХ век. Его книги и сценарии остаются частью золотого фонда советской сатиры, а его лицо — пусть всего в одной сцене — навсегда осталось в народной памяти.

Так что, пересматривая «Кавказскую пленницу», обратите внимание на соперника Балбеса с таблетками. Это не случайный статист. Это человек, без которого сам фильм мог бы и не родиться.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько денег получил Джабраил за Нину в «Кавказской пленнице».

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
