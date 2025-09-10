Где снимали легендарный фильм «Я шагаю по Москве»: некоторые места правда существуют, а другие выдуманы

Это не просто локации. Это живые декорации.

Лиричная комедия Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», вышедшая в 1964 году, стала не только историей о молодости, мечтах и дружбе, но и настоящим портретом Москвы периода оттепели.

В фильме каждый кадр дышит эпохой, а знакомые столичные виды превратились в живые декорации.

Москва без «России» и без пробок

В самом начале фильма мы видим Москву с высоты: Кремль, Москву-реку, Котельническую набережную и панораму центра города. Гостиницы «Россия» тогда ещё не было, а на её месте оставался стилобат незавершённой восьмой высотки. Съемки велись и с высотки МИДа: камера показывает Плющиху, Ростовские переулки, Бородинский мост и старую застройку Дорогомилова, которой сегодня уже нет.

Красная площадь — проезжая часть

Особый раритет картины — кадры Красной площади, по которой едут автомобили. Сейчас это невозможно представить, но до 1974 года здесь свободно ходил транспорт, а до 1930-х годов даже трамваи.

Чистопрудный бульвар и «несуществующий» переулок

Герои встречаются на Чистопрудном бульваре, где Володю кусает собака. По сюжету они ищут Строительный переулок — в реальности его не существовало. В фильме его роль сыграл Кривоарбатский переулок с видом на здание МИДа и старинную застройку, часть которой не сохранилась.

Кинотеатр «Россия» и ГУМ

Одним из знаковых мест стали съемки у только что построенного кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади, который открылся показом самого фильма. Несколько сцен сняты и в ГУМе, который только что вернули горожанам после капитального ремонта: витрины, фонтаны, вывески и редкие урны можно разглядеть во всех деталях.

ЦПКиО имени Горького

Фильм сохранил атмосферу центрального парка Москвы 1960-х: колоннада, зелёные аллеи, стеклянные кафе, Зеленый театр и танцпол, где собирались столичные стиляги. Эти кадры — настоящая хроника московской жизни той эпохи.

Финал в метро

Заключительная сцена происходит на станции «Университет», которая тогда была конечной. Герои уезжают в разные стороны, звучит песня Андрея Петрова «А я иду, шагаю по Москве», и перед зрителем остаётся город, полный света, надежд и романтики.

Картина Данелии стала настоящей энциклопедией Москвы периода оттепели. Сегодня многие места изменились, но именно этот фильм сохранил дух столицы той эпохи — молодой, лёгкой и влюблённой в жизнь.

