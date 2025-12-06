Меню
Киноафиша Статьи «Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6

«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6

6 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Смертельная игра», «Игра лжецов», «Бессонница»

Проекты, где правила смертельных игр становятся зеркалом человеческой природы.

Игры на выживание давно вышли за рамки развлечений — сегодня это отдельный жанр, где персонажи сталкиваются с давлением, страхами и выбором, от которого зависит всё.

В подборку вошли пять сериалов с рейтингом от 7.6, в которых герои проходят квесты, сталкиваются с реальностью виртуальных миров и борются за право сделать следующий шаг.

«Смертельная игра» (2024)

«Смертельная игра» (2024)

Основанный на романе Си Цзысюя «Калейдоскоп смерти», сериал погружает зрителя в VR-мир, где каждый новый уровень — проверка ума и выдержки.

Разработчик игр оказывается внутри системы и должен пройти двенадцать дверей, чтобы вырваться.

Рейтинг Кинопоиска: 8.2.

«19 этаж» (2024)

После аварии студентка Чунь Юй попадает в виртуальную игру, разворачивающуюся в заброшенном здании.

«Вы попали туда, где выход один — смерть!», — именно так приветствуют в игре её участников. Но если игрокам удастся добраться до последнего этажа — значит всё-таки получится выжить. Или не получится?

Ошибка в цифровом мире оборачивается трагедией в реальности.

Рейтинг Кинопоиска: 8.0.

«Игра лжецов» (2007–2010)

Наивная студентка Нао оказывается втянутой в конкурс «Liar Game», где участники получают крупную сумму и должны обмануть соперника.

На помощь ей приходит блестящий мошенник Акияма, и начинается серия психологических дуэлей.

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

«Алиса в Пограничье» (2020–2025)

Альтернативный Токио превращается в полигон испытаний: игры, где проигрыш равен смерти, где от героев требуют стратегии, силы и умения доверять.

Главный герой Арису постепенно раскрывает тайну Пограничья.

Рейтинг Кинопоиска: 7.7.

«Бессонница» (2014)

«Бессонница» (2014)

Десять человек оказываются вовлечены в эксперимент: препарат убивает любого, кто заснёт.

Участникам остаётся только играть по правилам и бороться за жизнь. Давление растёт, а союзники становятся угрозой.

Рейтинг Кинопоиска: 7.6.

Фото: Кадр из сериала «Смертельная игра», «Игра лжецов», «Бессонница»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
