Статьи Вы не ждали, а «Гремлины» вернулись на экраны: не включайте свет и не проливайте воду — дата выхода уже известна

Вы не ждали, а «Гремлины» вернулись на экраны: не включайте свет и не проливайте воду — дата выхода уже известна

7 ноября 2025 14:44
Кадр из фильма «Гремлины»

Это будет самое эпичное возвращение культовой дилогии.

Warner Bros. официально возвращает в строй одних из самых харизматичных монстров в истории кино — «Гремлинов». После десятилетий слухов и несбывшихся сценариев, третья часть получила зелёный свет и дату релиза — 19 ноября 2027 года.

Спилберг и Коламбус снова вместе

Главное, что фанаты ждали услышать: за проектом стоят Стивен Спилберг и Крис Коламбус. Спилберг, продюсер оригинала 1984 года, вновь займёт кресло исполнительного продюсера через свою студию Amblin Entertainment. Коламбус, написавший сценарий первой части, теперь не только продюсирует, но и сам встанет у руля режиссуры.

По сути, «Гремлины 3» — это не перезапуск, а прямое продолжение оригинальной дилогии, с сохранением духа и визуальной эстетики 80-х. Коламбус пообещал: никаких CGI-монстров — только старые добрые куклы и механика, «как тогда».

Почему фильм откладывали три десятилетия

Кадр из фильма «Гремлины»

По словам Коламбуса, причина задержки проста — не было достойной истории. За 30 лет студия рассматривала десятки сценариев, но ни один не соответствовал уровню первых фильмов.

«Мы не хотим снимать ради ностальгии. Это должно быть не просто “ещё одни гремлины”. Это должно быть что-то, что заставит фанатов гордиться», — объясняет Коламбус.

Сценарий финальной версии держат в секрете, но известно, что в центре сюжета вновь окажется Гизмо — тот самый очаровательный магвай, ставший иконой поп-культуры. Не исключено, что к роли Билли Пелтцера вернётся Зак Галлиган, исполнитель главной роли из оригинала.

От «Балбесов» к «Гремлинам»

Интересно, что Коламбус почти три десятилетия избегал возвращения к своей классике. После успеха «Гремлинов» он написал сценарий «Балбесов» и переключился на новые проекты. Но теперь, как сам признаётся, «пришло время вернуть хаос — по-настоящему, по-старому, с визгом, мокрыми лапами и разбитой микроволновкой».

Что ждёт фанатов

Официальные детали сюжета пока не разглашаются, но инсайдеры утверждают: действие будет происходить в наши дни, а мотив «наследия» свяжет фильм с событиями 1984 и 1990 годов. И да — три заветных правила Гизмо никуда не делись: никакой воды, никакой еды после полуночи и никаких ярких ламп.

Так что осенью 2027-го готовьтесь: если кто-то случайно прольёт воду — кино превратится в чистую ностальгическую катастрофу.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из фильма «Гремлины»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
