Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вы не увидели такого в «Великолепном веке», но это факт: любимые наложницы султана были беззубыми

23 марта 2026 09:54
«Великолепный век»

Роскошь гарема давала власть и привилегии, но расплачиваться за них приходилось красотой и здоровьем.

Сериал «Великолепный век» показал гарем как мир шелка, золота и вечной красоты, но реальность османского дворца была куда прозаичнее.

За эффектными нарядами и изысканными жестами скрывались бытовые детали, которые сегодня выглядят шокирующе — в том числе состояние зубов самых привилегированных наложниц.

Сладкий рацион

В XVI–XVII веках сахар оставался редкой и дорогой роскошью для Европы, но во дворце Топкапы он был частью повседневности.

Гарем жил по строгой иерархии, и еда отражала статус. Новички довольствовались простой пищей, тогда как фавориткам и жёнам султана полагались щербеты, халва, баклава и засахаренные фрукты.

Сахар становился наглядным признаком близости к власти.

Когда роскошь разрушает

Постоянное потребление сладостей имело очевидные последствия. Знаний о гигиене полости рта почти не существовало, а кариес считался неизбежным злом.

Лечить зубы не умели — их удаляли. Без обезболивания и профилактики. В результате многие фаворитки уже молодом возрасте теряли зубы, несмотря на высокий статус и внешнюю ухоженность, пишет дзен-канал Загадки «Великолепного века» (Тайны Востока).

Как скрывали последствия

Отсутствие зубов старались не демонстрировать. Женщины жевали мастику, гвоздику и ароматические смолы, чтобы приглушить запах и освежить дыхание.

Однако этот метод не решал проблему и со временем только усугублял состояние эмали. Улыбка становилась редким жестом даже у самых приближённых к султану наложниц.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше