Вы думали, это просто случайность? Как бы не так! Вот почему Гомера Симпсона зовут именно так, а не иначе

Создатель выбрал его не просто так.

Когда мы слышим «Гомер Симпсон», мы сразу представляем пузатого лентяя в белой рубашке, пиво, диван и вечное «До-о-о!» Но почему он — Гомер? Почему не Джек, не Том и даже не Боб?

Оказывается, за этим именем скрыта личная история, не такая уж смешная, как сам сериал.

Создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг назвал главного героя в честь собственного отца — Гомера Грейнинга. Это был личный жест, и в нём не было иронии. По словам Мэтта, его отец был совершенно другим человеком — спокойным, талантливым, с отличным чувством юмора. Но имя прижилось. Так, случайный семейный факт стал частью поп-культуры.

А вот фамилия — уже шутка. «Симпсон» звучит как типичная американская фамилия. Но Грейнинг добавил, что специально выбрал её, потому что она созвучна со словом "simpleton", то есть «простак». Получается, Гомер Симпсон — это и обычный американец, и в чём-то карикатура на простака. Простота — в имени, глубина — в подтексте.

И вот уже больше 30 лет этот «простак» с экрана заставляет миллионы зрителей смеяться, злиться и... узнавать себя. Потому что быть Симпсоном — это тоже своего рода культура.

