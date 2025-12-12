Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вы думали, дементоры страшные? Настоящую жуть спрятали в глубинах Отдела тайн — там есть огромный куб с человеческими мозгами

Вы думали, дементоры страшные? Настоящую жуть спрятали в глубинах Отдела тайн — там есть огромный куб с человеческими мозгами

12 декабря 2025 07:29
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Но для чего он там нужен?

Джоан Роулинг создала целую вселенную «Гарри Поттера», в которой продумана каждая деталь — от школьных расписаний до политических интриг магического сообщества.

Но есть пространство, которое она оставила окутанным мраком. Это Отдел тайн — глубоко спрятанный уровень Министерства магии, куда имеют доступ лишь Немейцы, сотрудники, давшие клятву молчания.

Мы видели его всего несколько минут в фильмах, но именно эти кадры породили сотни вопросов. Что скрывается за бесконечными дверями? Какие исследования проводятся там? И почему волшебный мир предпочитает об этом не говорить? В книгах все указано.

Комната с мозгами: зачем она существует

Одна из самых жутких локаций — огромная зала со стеклянным резервуаром, наполненным зеленоватой жидкостью. Внутри — человеческие мозги. Это не метафора и не иллюзия.

Бледные, склизкие, будто спящие — но только пока их не трогают. Стоит извлечь мозг из жидкости, как он выпускает длинные щупальца и пытается задушить всё, к чему прикоснётся.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Роулинг никогда прямо не объясняла, откуда они и зачем нужны, но книги дают тонкие намёки. Есть теория, что Министерство изучало природу маггловского сознания — возможно, пытаясь понять, чем мозг мага отличается от обычного.

Есть и версия, что это экспериментальная часть исследований легилименции: погружения в память, сканирование мыслей, моделирование сознания.

Кому принадлежали эти мозги — неизвестно. Но фанаты давно обсуждают пугающую мысль: в резервуаре могут быть и мозги маглов, и мозги известных волшебников, чьё мышление Министерство хотело сохранить.

Почему Отдел тайн так притягивает фанатов

В мире, полном магии, именно запретные пространства вызывают самый сильный интерес. Отдел тайн — это лаборатория не только тёмных исследований, но и человеческого страха. Это место, где изучают Любовь, Время, Смерть, Сознание — силы, стоящие выше любой магии.

И, возможно, именно поэтому Роулинг не раскрыла его полностью. Есть тайны, которые должны оставаться тайнами — даже в волшебном мире.

Также почитайте: Кто действительно создал Дары Смерти в мире Гарри Поттера: версия Дамблдора и не только

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест) «Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест) Читать дальше 13 декабря 2025
Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов» Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов» Читать дальше 13 декабря 2025
«"Ментовские войны" конца XIX века»: новый детектив с Устюговым еще не вышел, а зрители уже увидели в сюжете версию Шилова «"Ментовские войны" конца XIX века»: новый детектив с Устюговым еще не вышел, а зрители уже увидели в сюжете версию Шилова Читать дальше 13 декабря 2025
За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год Читать дальше 12 декабря 2025
«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года «Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года Читать дальше 12 декабря 2025
За рулем фуры уже не Гостюхин, а… женщина: чем еще новая «Дальнобойщица» отличается от хита 2000-х За рулем фуры уже не Гостюхин, а… женщина: чем еще новая «Дальнобойщица» отличается от хита 2000-х Читать дальше 12 декабря 2025
«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям «Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям Читать дальше 12 декабря 2025
Не все помнят, кем работает мама: только настоящие фанаты «Трех котов» правильно ответят на эти 6 вопросов (тест) Не все помнят, кем работает мама: только настоящие фанаты «Трех котов» правильно ответят на эти 6 вопросов (тест) Читать дальше 12 декабря 2025
Гай Ричи набрал актеров для «Молодого Шерлока» по блату: чьи дети сыграют главные роли в сериале Гай Ричи набрал актеров для «Молодого Шерлока» по блату: чьи дети сыграют главные роли в сериале Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше