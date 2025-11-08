Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить

Совсем другой герой и другой характер.

Если вы полюбили Брайана Крэнстона за образ Уолтера Уайта, то фильм «Последний взмах флага» покажет вам совсем другого Крэнстона — не менее сильного, но куда более живого, трогательного и даже ироничного.

Эта картина Ричарда Линклейтера незаслуженно осталась в тени — в России её почти никто не заметил, а между тем это очень важное, честное и тонкое кино.

Фильм рассказывает о трёх друзьях — бывших солдатах, которых спустя десятилетия сводит вместе трагедия. Герой Стива Карелла, тихий и измученный отец, просит своих старых боевых товарищей — язвительного бармена Сэла (Брайан Крэнстон) и ставшего священником Мюллера (Лоуренс Фишберн) — помочь похоронить его сына, погибшего на войне.

В этом фильме Крэнстон снова оказывается в центре событий, но уже в другой роли — грубоватого весельчака, который сыплет остротами и подкалывает всех подряд.

Он единственный из троицы, кто не утратил способности смеяться, и его шутки оказываются необходимыми, чтобы вынести груз боли и потерь.

Карелл здесь абсолютно неузнаваем: вся комедийная мимика уступает место внутреннему сдержанному отчаянию. Фишберн показывает своего героя — человека верующего и уставшего от прошлых грехов — с такой деликатностью, что хочется пересматривать каждую сцену с ним.

Но главное, как эти трое работают вместе. Их диалоги живые, наполненные настоящими эмоциями, их общая история — как сломанная, но всё ещё крепкая дружба.

«Последний взмах флага» — это не фильм про войну, а скорее про то, что случается после. Про память, горечь, прощение и удивительную силу простых человеческих жестов.

И если вам не хватало фильмов, которые умеют говорить о большом через малое — обязательно найдите время для этой истории. Она обидно незаметна, но в ней есть всё, за что мы любим хорошее кино.

анее мы писали: Годами лучшей в истории считалась 14 серия 5 сезона «Во все тяжкие»: и только этот эпизод лишил ее заслуженных лавров.