Вы бы такое посмотрели? «Хищника» сначала хотели отправить в 1940-е — что пошло не так и что осталось в итоге

9 ноября 2025 17:09
«Хищник: Планета смерти»

Как ранняя концепция о нацистах превратилась в «Планету смерти».

Когда «Хищник: Планета смерти» вышел в прокат, мало кто подозревал, каким мог быть этот фильм на самом деле. Режиссёр Дэн Трэхтенберг признался, что ранний концепт был куда более дерзким: по его словам, всё начиналось с идеи «а что, если Хищник победит?» — и действие разворачивалось бы во времена Второй мировой.

Это сейчас кажется невероятным, но в первых версиях сценария инопланетный охотник охотился на нацистов, а история строилась на столкновении монстра с тоталитарной машиной эпохи.

Истоки идеи

Трэхтенберг объяснил, что ему хотелось избежать привычной формулы «отряд людей против чудовища». Режиссёр признавался, что думал о варианте, где Хищник действовал бы на фронтах 1940-х, «вышибая дух из нацистов» и выступая почти антигероем.

Но чем дальше развивалась концепция, тем яснее становилось: эпоха поглощает саму идею, делая фильм военным боевиком, а не историей о пути Хищника.

Почему отказались от концепции

Создатели поняли, что Вторую мировую придётся ставить в центр сюжета — и тогда главный герой, каким бы он ни был, терялся бы за масштабом событий.

К тому же первые дизайны Хищника, вдохновлённые «средневековыми» силуэтами, казались слишком земными. Перелом наступил, когда художник по костюмам Нгила Диксон предложила более «спартанскую», кочевую эстетику — ту самую, которая и стала частью финального фильма.

Что сохранилось

От ранней версии осталась важная точка — Хищник как самостоятельный персонаж, со своей мотивацией и собственным путешествием. Эта идея и стала фундаментом «Планеты смерти», где впервые за всю историю франшизы охотник перестаёт быть конечной угрозой и становится героем повествования.

Новый фильм — компромисс между амбициозной «военной» мечтой и желанием заново определить, кто такой Хищник.

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
