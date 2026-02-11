Меню
«Масик, ты болвасик», если не сможешь по 1 цитате угадать героя советских фильмов (тест)

11 февраля 2026 17:09
Кадры из фильмов «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Девчата» (1961)

Большинство из них крылатые, но все ли вы знаете.

Советские кино до сих пор пользуется особой любовью зрителей. Большинство знают не только сюжет досконально, но и буквально могут повторить слово в слово фразы героев. Хорошо ли вы знаете кино? Редакция предлагаем вам интересный тест. В нем будут только цитаты, а вам нужно ответить, какой герой ее сказал.

Первый вопрос обычно даётся почти всем без затруднений, а вот со вторым многие запинаются: слишком много выражений давно обзавелись собственной жизнью и уже не выдают своего происхождения. Готовы?

Камилла Булгакова
