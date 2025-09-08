Второй сезон закончился, но вопросов стало только больше: когда выйдет 3-й сезон «Уэнсдей»? Netflix успокоил фанатов

Немного терпения и все будет.

Второй сезон «Уэнсдэй» только что закончился, но поклонники уже требуют продолжения. Форумы и соцсети кипят: будет ли третий сезон и когда ждать премьеру?

Netflix успокоил фанатов — продолжение точно будет, но ждать придётся дольше, чем хотелось бы. Съёмки стартуют в ноябре 2025 года, а выход новых серий ориентировочно запланирован на вторую половину 2027-го.

После ошеломительного успеха второго сезона создатели обещают, что продолжение станет ещё мрачнее, динамичнее и драматичнее. Нас ждут новые загадки академии «Невермор», неожиданные повороты судьбы Уэнсдей и Эннид, а также тайны загадочной тёти Опелии, которая впервые появилась во втором сезоне и явно сыграет ключевую роль в будущем.

Точной даты выхода пока нет, но шоураннеры уверяют: производство постараются ускорить, чтобы фанатам не пришлось ждать слишком долго. И всё же придётся запастись терпением — до премьеры остаётся минимум два года.

А пока остаётся пересматривать первые два сезона, искать скрытые намёки в финале и строить теории о том, что ждёт Уэнсдей, её друзей и саму семейку Аддамс в третьей главе этой мрачной истории.

Читайте также: Во 2 сезоне «Уэнсдэй» объяснили, что не так с оборотнем Энид: она не просто отстала в развитии