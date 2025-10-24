Второй сезон турдизи «Далекого города» уже в разгаре, вышло 6 эпизодов: узнали, сколько серий всего приготовили создатели

Пока одни только открывают для себя первый сезон, поклонники «Далекого города» уже живут новой историей. Турецкая драма вернулась в эфир в сентябре 2025 года, и сейчас сериал уверенно держит внимание зрителей — на экране вышло шесть серий второго сезона, и страсти там кипят не меньше, чем в финале прошлого года.

28 серий драмы, любви и мафии

Продолжение, как и первый сезон, рассчитано на 28 серий. Эпизоды выходят еженедельно на Kanal D, а российские зрители смотрят свежие серии в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Rutube. Следующий, седьмой эпизод появится 27 октября.

Что происходит во втором сезоне

История вдовы Альи и главы клана Альбора Джихана становится всё сложнее. Герои больше не просто противостоят традициям — между ними вспыхивает чувство, которое опасно для обоих.

В то время как клан раскалывается из-за борьбы за власть, старые секреты семьи выходят наружу. Создатели обещают, что ближе к финалу осени зрителей ждёт поворот, «меняющий всё».

Почему этот сезон обсуждают

«Далекий город» стал самым рейтинговым сериалом Kanal D и уже удерживает лидерство шестую неделю подряд. Турецкая пресса пишет, что сцены с Синем Унсал и Озаном Акбаба называют самыми эмоциональными за последние годы, а зрители — причиной не спать по ночам.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем отличается турецкий сериал «Далекий город» от ливанского оригинала «Аль Хайба».