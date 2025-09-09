Второй сезон «Лихих» стартует уже 11 сентября: вот где смотреть продолжение хита о 90-х Юрия Быкова

Второй сезон сериала «Лихие» Юрия Быкова возвращает зрителей в атмосферу опасных и лихорадочных 1990-х. Уже 11 сентября состоится премьера продолжения криминальной истории, где ставки становятся выше, а герои — смелее. Но где это все смотреть?

Напомним, по сюжету Павел и Женя отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема, но эта поездка быстро превращается в проверку на прочность их дружбы и профессиональных навыков. Параллельно в Хабаровске юный предприниматель Ильяс всё глубже увязает в конфликте с местными криминальными группировками.

Где смотреть второй сезон «Лихих»

Первые две серии будут доступны уже 11 сентября сразу на двух платформах — Okko и Start. Сразу после премьеры новые эпизоды будут выходить еженедельно, по четвергам, чтобы сохранить интригу и дать зрителям время обсудить события каждой серии. Финал сезона состоится 30 октября.

Расписание выхода эпизодов

1-я серия — 11 сентября

2-я серия — 18 сентября

3-я серия — 25 сентября

4-я серия — 2 октября

5-я серия — 9 октября

6-я серия — 16 октября

7-я серия — 23 октября

8-я серия — 30 октября

Во втором сезоне Юрий Быков ещё сильнее погружает зрителя в хаос и опасности России 1990-х. Здесь нет места компромиссам: герои снова оказываются перед моральным выбором, где любая ошибка может стоить жизни.

