Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Второй сезон «Лихих» стартует уже 11 сентября: вот где смотреть продолжение хита о 90-х Юрия Быкова

Второй сезон «Лихих» стартует уже 11 сентября: вот где смотреть продолжение хита о 90-х Юрия Быкова

9 сентября 2025 11:21
Кадр из сериала «Лихие»

Финал сезона состоится 30 октября.

Второй сезон сериала «Лихие» Юрия Быкова возвращает зрителей в атмосферу опасных и лихорадочных 1990-х. Уже 11 сентября состоится премьера продолжения криминальной истории, где ставки становятся выше, а герои — смелее. Но где это все смотреть?

Напомним, по сюжету Павел и Женя отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема, но эта поездка быстро превращается в проверку на прочность их дружбы и профессиональных навыков. Параллельно в Хабаровске юный предприниматель Ильяс всё глубже увязает в конфликте с местными криминальными группировками.

Где смотреть второй сезон «Лихих»

Первые две серии будут доступны уже 11 сентября сразу на двух платформах — Okko и Start. Сразу после премьеры новые эпизоды будут выходить еженедельно, по четвергам, чтобы сохранить интригу и дать зрителям время обсудить события каждой серии. Финал сезона состоится 30 октября.

Расписание выхода эпизодов

  • 1-я серия — 11 сентября
  • 2-я серия — 18 сентября
  • 3-я серия — 25 сентября
  • 4-я серия — 2 октября
  • 5-я серия — 9 октября
  • 6-я серия — 16 октября
  • 7-я серия — 23 октября
  • 8-я серия — 30 октября

Во втором сезоне Юрий Быков ещё сильнее погружает зрителя в хаос и опасности России 1990-х. Здесь нет места компромиссам: герои снова оказываются перед моральным выбором, где любая ошибка может стоить жизни.

Также прочитайте: Он продавал книги, пока не понял, что умеет ловить убийц — этот свежий мини-сериал уже сравнивают с детективами Агаты Кристи

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Читать дальше 27 сентября 2025
Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Читать дальше 27 сентября 2025
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Читать дальше 26 сентября 2025
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Читать дальше 25 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше