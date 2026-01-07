Второй сезон «Больницы Питт» зрителям еще не показали, а критики уже вывели его в топы с 95% на RT: «Сиквел только поднял планку»

В рецензиях отмечается, что проект остаётся одним из самых сильных сериалов.

Второй сезон медицинской драмы «Больница Питт» запланирован к выходу 8 января. Премьера ещё не состоялась, однако критики уже увидели новые серии и поделились первыми впечатлениями. Судя по их отзывам, сиквел не просто повторил успех первой части, но и сумел её превзойти.

Критики о втором сезоне «Больницы Питт»

Международные критики единодушно отмечают, что второй сезон сериала не уступает первому по уровню. На авторитетном ресурсе Rotten Tomatoes его рейтинг уверенно держится на отметке в 95% положительных отзывов.

Правда, стоит отметить, что пока опубликовано всего 22 профессиональных рецензии, так что итоговая оценка ещё может немного измениться. Но уже сейчас шансы на успех выглядят более чем высокими.

«Невероятно приятно видеть, что сиквел не только сохранил планку, но, возможно, даже поднял её», — делятся впечатлениями обозреватели.

Многие подчёркивают, что проект по-прежнему остаётся одним из самых сильных на современном телевидении.

Сюжет второго сезона «Больницы Питт»

Второй сезон перенесёт зрителей на десять месяцев вперёд: герои справляются с последствиями прошлых событий. Однако самое трудное испытание ждёт их впереди. Действие развернётся в самый жаркий и хаотичный день в году — празднование Дня независимости.

Доктор Лэнгдон, с трудом вернувшийся к работе после долгого лечения, столкнётся не только с физическими, но и с тяжёлыми моральными дилеммами. Доктор Эбботт будет метаться между выгоранием на службе и глубоким личным кризисом. Медсестра Дана попытается вернуть утраченное доверие коллег и доказать свою состоятельность.

Эпизоды будут выходить еженедельно вплоть до финала 16 апреля на платформе HBO Max.

