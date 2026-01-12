Меню
Второй фильм про Чебурашку мы уже посмотрели, а что дальше? Этому герою прочат спин-офф, и на него точно опять рванут в кино

12 января 2026 15:13
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

История из детства срывает кассу.

Всего за несколько дней фильм «Чебурашка 2» собрал в российском прокате почти ошеломляющие 5 миллиардов рублей. Этот кассовый результат подтверждает, что зрители по-прежнему жаждут доброго волшебства, человечных историй и милых персонажей.

В следующем году поклонники получат и обещанный триквел про ушастого героя. Более того, франшиза может обзавестись даже спин-оффом.

Спин-офф «Чебурашки»

Режиссер Дмитрий Дьяченко в беседе с РИА Новости поделился одной любопытной мыслью. На фоне невероятного успеха «Чебурашки» появилась идея для отдельной истории. Она могла бы быть посвящена персонажу Гены, которого сыграл Сергей Гармаш.

Это был бы фильм-спин-офф, полностью самостоятельная картина. Но с одной особенностью — в нем совсем не появился бы сам Чебурашка.

Ведь действие разворачивалось бы в прошлом, до встречи с пушистым пришельцем. Это была бы большая история о молодом Гене, его характере и приключениях, а не просто флешбэки.

Молодых героев во франшизе сыграли Артем Быстров, Марина Коняшкина и Виктор Добронравов. Именно их обаяние, по словам режиссера, и сделало этих персонажей такими живыми и интересными.

Кадр из фильма «Чебурашка 2»

«Чебурашка 3»

Третья часть про Чебурашку, кажется, отправит героев в большое путешествие. Главной темой станут поиски семьи ушастого героя. Сам он всё чаще задумывается о своих корнях.

Режиссёр Дмитрий Дьяченко уже немного приоткрыл завесу тайны. Он пообещал, что зрители увидят целую семью Чебурашки. В ней будет пять таких же милых существ, и у каждого окажется свой характер.

Параллельно будет кипеть жизнь и у остальных героев. Гена и Римма продолжат своё вынужденное соседство. Их ждут бытовые стычки и ссоры, но в итоге они станут настоящей командой. Именно эта парочка и отправится помогать Чебурашке в его важной миссии. А как у них это получится, увидим 1 января 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Чебурашка 2» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
