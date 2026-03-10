Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры

Первая часть собрала более 1 млрд рублей в российском прокате, поэтому почему бы и не продолжить снимать?

Фанаты «Домовенка Кузи» еще даже не увидели продолжение истории, а создатели уже раскрыли планы на следующую часть. Пока зрители ждут премьеру второго фильма, стало известно: приключения знаменитого домового на этом точно не заканчиваются.

Сиквел еще впереди

Вторая часть семейной сказки появится в кинотеатрах только 19 марта 2026 года. По сюжету домовенок Кузя продолжает жить в мире людей вместе с девочкой Наташей и ее семьей. Но спокойная жизнь заканчивается, когда в их реальность попадает Баба Яга.

Причем ведьма неожиданно становится союзницей героев. Позже появляются новые персонажи — девочка-домовенок Тихоня и Кощей, у которого есть магический артефакт. Именно вокруг его иглы и развернутся главные события продолжения.

Уже готовят третью часть

Несмотря на то что второй фильм еще не вышел, франшиза уже получила продолжение. Дистрибьютор «Атмосфера кино» подтвердил, что третья часть находится в планах студии.

Фильм «Домовенок Кузя 3» должен выйти в прокат 18 марта 2027 года. Проект продолжает развивать кинокомпания братьев Андреасян.

Интерес к истории легко объяснить. Первая часть, вышедшая в декабре 2024 года, по данным ЕАИС собрала более 1 млрд рублей в российском прокате. Для семейного фильма это один из самых заметных результатов последних лет.