Вторая часть «Лихих» вышла, но первая же серия обернулась провалом: этот ляп со следователем трудно объяснить логически

19 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Лихие»

Зрители остались в недоумении после просмотра.

Юрий Быков вернул на экраны мрачную историю про «Общак» — группировку, державшую в страхе Дальний Восток в 80-90-х. После жёсткого и брутального первого сезона, сравнимого по силе воздействия со «Словом пацана», от продолжения ждали только большего.

Но первая же серия второго сезона «Лихих» умудрилась врезать по самому больному — реалистичности.

Где подвели сценаристы

В центре — следователь, потерявший семью из-за киллеров и всю жизнь посвятивший мести. В финале первого сезона он наконец берёт главного героя Женю.

Казалось бы, развязка близка: признание выбито, улики на руках, остаётся дождаться напарника и оформить арест. Но дальше происходит то, что зрители иначе как «абсурдом» не называют.

Следователь сначала отпускает жену преступника (!), хотя прекрасно понимает: один звонок — и его самого уберут. Затем оставляет арестованного киллера одного в комнате, без конвоя и элементарной страховки.

Даже наручники оказываются не помехой: Женя легко вырывается, душит следователя и уходит с уликами.

Почему это ломает сериал

Такая сцена рушит логику всего повествования. Герой, которого показывали опытным и хитрым, вдруг превращается в дилетанта.

Атмосфера напряжения, которую Быков так тщательно выстраивал весь первый сезон, в одну минуту разлетается в прах. Именно из-за этого зритель уже не может доверять происходящему на экране — ощущение правды исчезает.

Что дальше

Самое обидное: после этого промаха сериал возвращает былую мощь. Здесь и предательства, и стрельба, и многоходовки, которые снова держат в тонусе. Но впечатление уже подпорчено: как ни крути, сцена с нелепой гибелью следователя навсегда останется в памяти.

«Лихие» всё ещё могут преподнести сильные эпизоды, но ощущение безупречной правдоподобности, которое выделяло проект, они уже потеряли. И это тот случай, когда один неверный ход перечёркивает десятки удачных решений, передает дзен-канал «Кибер на Спорте».

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
