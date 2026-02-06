Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками

Фильм «Дьявол носит Prada» кажется зрителям остроумной и лёгкой комедией. Однако в его основе лежит книга, которая гораздо серьёзнее и жёстче.

В литературном первоисточнике скрывались куда более глубокие и даже мрачные детали. Но в итоговую, знакомую всем версию картины эти нюансы так и не попали.

Слабость Миранды

В фильме есть важный момент, который делает Миранду человечнее — сцена, где она переживает из-за развода. Мэрил Стрип своей игрой смогла добавить образу глубины.

Однако в оригинальной книге этого эпизода нет. Там героиня предстаёт абсолютно безэмоциональной и бескомпромиссной фигурой, настоящим «картонным» боссом-тираном.

Энди

В книге работа Энди у Миранды выглядела куда более унизительной. Ей приходилось не просто выполнять сложные поручения, а заниматься откровенно бессмысленным и грязным трудом. Она мыла грязную посуду начальницы прямо в офисе, скребя остатки еды ногтями, хранила под своим столом её вещи для химчистки и даже покупала ей средства личной гигиены.

Она не могла позволить себе больничный или визит к врачу, ходила на работу с температурой и почти не спала. Всё это она терпела ради одной цели — получить рекомендацию в престижный «Нью-Йоркер».

В фильме также полностью исчезла важная сюжетная линия с её лучшей подругой Лили. В книге эта девушка, у которой не было семьи, сильно пострадала в аварии именно тогда, когда Энди была в Париже.

И Энди не прилетела к ней, снова выбрав работу. Это стало ещё одной горькой жертвой, которую она принесла ради карьеры.

Финал

В финале Энди решительно уходит, выбирая честный путь. А в книге героиня продала коллекцию фирменных вещей в комиссионный магазин.

Сумма от этой продажи оказалась настолько крупной, что могла сравниться с её годовой зарплатой. Такой финал подчёркивал циничный, но вполне логичный вывод: даже уходя из этого мира, она смогла извлечь из него материальную выгоду.