Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками

Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками

6 февраля 2026 18:37
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Героиня вызывает жалость.

Фильм «Дьявол носит Prada» кажется зрителям остроумной и лёгкой комедией. Однако в его основе лежит книга, которая гораздо серьёзнее и жёстче.

В литературном первоисточнике скрывались куда более глубокие и даже мрачные детали. Но в итоговую, знакомую всем версию картины эти нюансы так и не попали.

Слабость Миранды

В фильме есть важный момент, который делает Миранду человечнее — сцена, где она переживает из-за развода. Мэрил Стрип своей игрой смогла добавить образу глубины.

Однако в оригинальной книге этого эпизода нет. Там героиня предстаёт абсолютно безэмоциональной и бескомпромиссной фигурой, настоящим «картонным» боссом-тираном.

Энди

В книге работа Энди у Миранды выглядела куда более унизительной. Ей приходилось не просто выполнять сложные поручения, а заниматься откровенно бессмысленным и грязным трудом. Она мыла грязную посуду начальницы прямо в офисе, скребя остатки еды ногтями, хранила под своим столом её вещи для химчистки и даже покупала ей средства личной гигиены.

Она не могла позволить себе больничный или визит к врачу, ходила на работу с температурой и почти не спала. Всё это она терпела ради одной цели — получить рекомендацию в престижный «Нью-Йоркер».

В фильме также полностью исчезла важная сюжетная линия с её лучшей подругой Лили. В книге эта девушка, у которой не было семьи, сильно пострадала в аварии именно тогда, когда Энди была в Париже.

И Энди не прилетела к ней, снова выбрав работу. Это стало ещё одной горькой жертвой, которую она принесла ради карьеры.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Финал

В финале Энди решительно уходит, выбирая честный путь. А в книге героиня продала коллекцию фирменных вещей в комиссионный магазин.

Сумма от этой продажи оказалась настолько крупной, что могла сравниться с её годовой зарплатой. Такой финал подчёркивал циничный, но вполне логичный вывод: даже уходя из этого мира, она смогла извлечь из него материальную выгоду.

Фото: Кадры из фильма «Дьявол носит Prada» (2006)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Читать дальше 7 февраля 2026
Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Читать дальше 7 февраля 2026
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada» Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada» Читать дальше 5 февраля 2026
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» «Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» Читать дальше 5 февраля 2026
Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Читать дальше 3 февраля 2026
Самый жуткий момент «Унесенных призраков» россияне не замечают: лишь японцев он пугает по-настоящему (фото) Самый жуткий момент «Унесенных призраков» россияне не замечают: лишь японцев он пугает по-настоящему (фото) Читать дальше 2 февраля 2026
Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Читать дальше 7 февраля 2026
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Читать дальше 6 февраля 2026
Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Читать дальше 6 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше