Всю франшизу пересматривать необязательно: какие фильмы о Хищнике надо увидеть перед «Планетой смерти»

«Хищник: Планета смерти» уже в кинотеатрах. Официально лента продолжает историю легендарной франшизы.

Но, к счастью, зрителям не нужно смотреть все предыдущие шесть фильмов о Хищнике, чтобы уловить суть премьеры. Новая картина — самостоятельная часть, хоть и опирается на несколько ключевых лент серии.

Фильмы, с которыми связан «Хищник: Планета смерти»

Режиссер Дэн Трахтенберг специально создал «Хищник: Планета смерти» как идеальную точку входа во вселенную.

«Можно просто прийти и посмотреть», — отмечал постановщик.

Но для тех, кто хочет полного погружения, есть три ключевые работы. Начать стоит с классического «Хищника» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером. Именно там команда впервые столкнулась с инопланетным охотником в джунглях.

Затем нужно обратить внимание на «Добычу» — предыдущий фильм Трахтенберга, его дебют во вселенной Хищника. Действие ленты происходит в XVIII веке и показывает схватку девушки из племени команчи с пришельцем.

Завершит этот цикл анимационный фильм «Хищник: Убийца убийц», созданный под контролем того же режиссера. Этот мультфильм связывает три эпохи и прямо перекликается с оригиналом. Его финал оставляет пространство для будущих сюжетов, плавно подводя к событиям «Планеты смерти».

Сюжет фильма «Хищник: Планета смерти»

Молодой яутжа по имени Дек считается изгоем в собственном клане. В поисках признания он находит неожиданного союзника — андроида Тиа.

Вместе они отправляются на опасную Планету смерти. Дек стремится доказать отцу и всему племени свою ценность, но это путешествие готовит им встречу с могущественным врагом, который испытает силу и верность.

