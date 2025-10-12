Меню
Киноафиша Статьи Вся структура «Человека-бензопилы» на пальцах: объясняем, где кончается первый сезон и начинается фильм

12 октября 2025 21:31
Кадр из сериала «Человек-бензопила»

От первой крови до бомбы любви: краткий гид по аркам для тех, кто только включился.

В первом сезоне «Человека-бензопилы» зрители прошли путь от грязных подвалов до кровавых баталий с демонами.

Но за всей этой жестокостью скрыта строгая структура: сюжет делится на несколько ярко выраженных арок, каждая из которых становится шагом в личной эволюции Дэндзи.

«Вступительная арка»

Эпизоды 1–2 знакомят зрителей с Дэндзи и его демоном Почитой. После трагической гибели и слияния с питомцем герой превращается в гибрида — Человека-бензопилу. Именно здесь появляется Макима и начинается история охотников на демонов.

«Арка Бэт-Дьявола»

Серии 2–5 раскрывают характер Пауэр — взбалмошной союзницы Дэндзи. Вместе они вступают в бой с демоном-нетопырём, а между строк возникает тема доверия и границ человечности.

«Арка Вечного демона»

В эпизодах 5–7 группа охотников оказывается заперта в загадочном отеле. Время застывает, этажи повторяются, а герои сталкиваются с собственными страхами. Именно в этой арке начинается взросление Дэндзи и намечается драматическая линия Аки и Химэно.

«Арка Человека-Катаны»

Финальные серии 8–12 становятся кульминацией сезона. На сцене появляется Человек-Катана — ещё один гибрид, чья трагедия зеркалит судьбу Дэндзи. Сюжет достигает пика, и зрители впервые видят Макиму в её истинной роли.

«История Резе» — начало новой главы

Финальные минуты последней серии анонсируют появление загадочной девушки, с которой Дэндзи столкнётся уже в отдельном фильме «Человек-бензопила: История Резе» (2025). Эта арка считается одной из самых эмоциональных в саге и станет мостом ко второму сезону.

В итоге первый сезон «Человека-бензопилы» охватывает четыре законченные арки манги и плавно подводит зрителя к следующей — одной из самых трагичных в истории Фудзимото.

Также прочитайте: Кто главный злодей в аниме «Человек-бензопила»? Та, кому вы доверяли больше всех — и зря

Фото: Кадр из сериала «Человек-бензопила»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
