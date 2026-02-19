Встретились как-то Фома из «Невского» и Брагин из «Первого отдела»: так и появился сериал «Матрёшка» с рейтингом выше 7 — смотрели?

Это не громкий хит, но весьма крепкий сериал, который может легко вас зацепить.

«Невский» и «Первый отдел» давно разобрали зрительскую память на ассоциации: Дмитрий Паламарчук — это Фома, Иван Колесников — Брагин. Два актёра из главных криминальных хитов НТВ неожиданно встретились в одном проекте задолго до новых сезонов своих сериалов.

Речь о шпионской драме «Матрешка». Сегодня о ней вспоминают реже, хотя по жанру это не обычный детектив, а история про работу спецслужб. Рейтинг проекта — 7,1 на Кинопоиске.

Сюжет переносит в 1983 год. Студентку Юлю Морозову вербует КГБ. Причина практичная — внешнее сходство с погибшей женой американского агента. Девушке поручают внедрение в его окружение и поиск «крота» в оборонной промышленности. Первое задание становится точкой входа в мир, где личная жизнь подчиняется приказам.

Шпионы, чувства и эпоха перемен

«Матрёшка» строится не на погонях, а на напряжении. Атмосфера позднего СССР передана через быт, осторожные диалоги и ощущение постоянного контроля. Ошибка здесь стоит карьеры или свободы.

Паламарчук играет сотрудника КГБ, который курирует операцию. Его герой жёсткий и собранный, но линия постепенно уходит в личную плоскость. В проекте также появляется Иван Колесников — ещё до того, как стал Брагиным для миллионов зрителей. Такое пересечение сегодня выглядит любопытной деталью.

Софья Шуткина в роли Юли держит центр истории. Её героиня меняется от серии к серии, взрослея в условиях давления системы.

«Матрёшка» не стала громким хитом, зато осталась крепким жанровым сериалом. Это пример проекта, где знакомые лица работают в иной интонации — без привычного полицейского формата и с акцентом на психологию. Для поклонников Паламарчука и Колесникова это способ увидеть их вне устоявшихся образов.