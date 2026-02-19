Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Встретились как-то Фома из «Невского» и Брагин из «Первого отдела»: так и появился сериал «Матрёшка» с рейтингом выше 7 — смотрели?

Встретились как-то Фома из «Невского» и Брагин из «Первого отдела»: так и появился сериал «Матрёшка» с рейтингом выше 7 — смотрели?

19 февраля 2026 12:19
Кадры из сериалов «Первый отдел», «Невский»

Это не громкий хит, но весьма крепкий сериал, который может легко вас зацепить.

«Невский» и «Первый отдел» давно разобрали зрительскую память на ассоциации: Дмитрий Паламарчук — это Фома, Иван Колесников — Брагин. Два актёра из главных криминальных хитов НТВ неожиданно встретились в одном проекте задолго до новых сезонов своих сериалов.

Речь о шпионской драме «Матрешка». Сегодня о ней вспоминают реже, хотя по жанру это не обычный детектив, а история про работу спецслужб. Рейтинг проекта — 7,1 на Кинопоиске.

Сюжет переносит в 1983 год. Студентку Юлю Морозову вербует КГБ. Причина практичная — внешнее сходство с погибшей женой американского агента. Девушке поручают внедрение в его окружение и поиск «крота» в оборонной промышленности. Первое задание становится точкой входа в мир, где личная жизнь подчиняется приказам.

Шпионы, чувства и эпоха перемен

«Матрёшка» строится не на погонях, а на напряжении. Атмосфера позднего СССР передана через быт, осторожные диалоги и ощущение постоянного контроля. Ошибка здесь стоит карьеры или свободы.

Паламарчук играет сотрудника КГБ, который курирует операцию. Его герой жёсткий и собранный, но линия постепенно уходит в личную плоскость. В проекте также появляется Иван Колесников — ещё до того, как стал Брагиным для миллионов зрителей. Такое пересечение сегодня выглядит любопытной деталью.

Софья Шуткина в роли Юли держит центр истории. Её героиня меняется от серии к серии, взрослея в условиях давления системы.

«Матрёшка» не стала громким хитом, зато осталась крепким жанровым сериалом. Это пример проекта, где знакомые лица работают в иной интонации — без привычного полицейского формата и с акцентом на психологию. Для поклонников Паламарчука и Колесникова это способ увидеть их вне устоявшихся образов.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала «Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала Читать дальше 19 февраля 2026
5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» 5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» Читать дальше 18 февраля 2026
Так и не понял, за что этот российский сериал признали худшим детективом 2022-го: впервые глянул целиком – ставлю 7.5/10 Так и не понял, за что этот российский сериал признали худшим детективом 2022-го: впервые глянул целиком – ставлю 7.5/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Фанатам «Первого отдела» стоит включить «Контуженного»: крутой детектив с рейтингом 7,4 с Батыревым и Полухиным (по вайбу — один в один) Фанатам «Первого отдела» стоит включить «Контуженного»: крутой детектив с рейтингом 7,4 с Батыревым и Полухиным (по вайбу — один в один) Читать дальше 15 февраля 2026
5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами 5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами Читать дальше 19 февраля 2026
Все привыкли считать «Первый отдел» главным хитом НТВ, но канал готовит сериал, который может его подвинуть — скоро выйдут 20 жарких эпизодов Все привыкли считать «Первый отдел» главным хитом НТВ, но канал готовит сериал, который может его подвинуть — скоро выйдут 20 жарких эпизодов Читать дальше 19 февраля 2026
С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» Читать дальше 18 февраля 2026
Сериал «Резервация» выходит на финишную прямую: зрителям покажут 2 последних эпизода в один день — вот точная дата Сериал «Резервация» выходит на финишную прямую: зрителям покажут 2 последних эпизода в один день — вот точная дата Читать дальше 18 февраля 2026
Ищут ангарского маньяка как в «Методе», но в главных ролях Снигирь и Ефремов: «Хороший человек» — крепкий детектив с рейтингом 7,1 Ищут ангарского маньяка как в «Методе», но в главных ролях Снигирь и Ефремов: «Хороший человек» — крепкий детектив с рейтингом 7,1 Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше