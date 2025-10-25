Меню
Встречаем Год Красной Лошади с вдохновением: 13 фильмов об этих прекрасных животных, после которых захочется сесть в седло и мчать навстречу мечте

25 октября 2025 12:48
Кадр из фильма «Чемпион» (2010)

Их точно стоит пересмотреть перед боем курантов, чтобы поймать удачу за гриву.

2026-й станет годом Красной Огненной Лошади — символа силы, свободы и упорства. Почему бы не встретить его заранее и не пересмотреть лучшие картины, где эти животные становятся не просто героями, а воплощением характера?

Мы собрали 13 фильмов, где лошади — не фон, а смысл. Можно смотреть с детьми, друзьями или просто с мужем (или женой) в обнимку.

«Флика» (2006) История о девочке и диком мустанге, между которыми рождается настоящая дружба. Кино о свободе, взрослении и упрямстве, без которого ни один всадник не станет мастером.

«Серебряный ветер» (1993) Австралийская легенда о неуловимом мустанге, которого пытаются поймать. Рассел Кроу в роли охотника, а в центре — поэзия дикой природы.

«Черный красавец» (1994) Классика, рассказанная самим конем. Величественная, трогательная история о жизни, боли и стойкости — и фильм, и учебник человечности.

«Положитесь на Пита» (2017) Подросток спасает списанного жеребца от бойни и отправляется с ним в путь. Дорожное кино о верности, одиночестве и втором шансе.

«Боевой конь» (2011) Спилберг превращает историю жеребца Джоуи и мальчика Альберта в антивоенную притчу о дружбе, вере и храбрости.

«Заклинатель лошадей» (1998) Роберт Редфорд и юная Скарлетт Йоханссон в фильме о том, как любовь к лошади помогает исцелить человеческие души.

«Восточный ветер» (2013) Подростковая сага о бунтарке и норовистом скакуне. У этой дружбы пять фильмов — и все о взаимопонимании без слов.

«В погоне за ветром» (2019) История первой женщины-жокея, выигравшей Кубок Мельбурна. Мотивирующий фильм о смелости и упорстве.

«Мечтатель» (2005) Доброе кино для всей семьи. Девочка верит, что её хромая кобыла сможет снова бежать — и чудо действительно случается.

«Прогулка. Наездница. Родео.» (2019) Реальная история девушки, вернувшейся в спорт после паралича. Вдохновляющее напоминание: сила — не в теле, а в характере.

«Бешеные скачки» (2005) Комедия о зебре, уверенной, что она скакун. Весёлое, трогательное и по-детски честное кино.

«Чемпион» (2010) Биографическая драма о легендарном скакуне Секретариате, взявшем Тройную корону. Захватывающий гимн настойчивости.

«Фаворит» (2003) Сильная драма о маленьком жеребце, который объединил трёх потерянных людей и стал символом надежды, пишет источник.

Пусть Год Лошади принесёт вам её энергию — стремительную, щедрую, упрямую. Эти фильмы напоминают: бежать стоит не ради победы, а ради самого движения вперёд.

Фото: Кадр из фильма «Чемпион» (2010)
